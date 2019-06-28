Капремонт ограничит движение Капитальная перекладка теплового трубопровода станет причиной временного ограничения движения и парковки автотранспорта на улице Калинина во Владивостоке. Проезд ограничат с 1 августа.

Необходимые ремонтные работы проведет Владивостокское предприятие электрических сетей. Запрет на движение автотранспорта будет введен на участке дороги на улице Калинина от дома № 279б, строение 2 до дома № 279 с 00.10 1 августа до 23.59 21 августа. Будут установлены временные дорожные знаки и информационные щиты для обеспечения безопасности дорожного движения.

Как напоминает пресс-служба городской администрации, всего под городом проложено более 600 километров трубопровода, многим трубам более 40 лет. Эксперты констатируют, что за десятилетия они сильно износились. Для решения проблемы во Владивостоке разработана программа по модернизации и снижению аварийности на инженерных сетях. Она рассчитана на период до 2021 года. За это время в краевой столице планируется снизить количество порывов на тепловых сетях практически на треть. Для этого на изношенных участках проводится не латочный ремонт, а полная замена труб.

Автор: Отдел новостей «В»