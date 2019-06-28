На улицах Владивостока разгар дорожного ремонта В этом году благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке заасфальтируют более 200 тысяч квадратных метров дорог, 45 тысяч квадратных метров тротуаров, 50 тысяч метров тротуарных и дорожных бордюров.

Сегодня работы в самом разгаре: ремонтируют тротуары и дороги, поднимают люки и решетки инженерных коммуникаций, устанавливают дорожное ограждение. Впереди – укладка нового асфальтобетонного покрытия на тротуарах и дорогах, нанесение разметки и установка знаков, сообщает пресс-служба мэрии.

На минувшей неделе глава города Олег Гуменюк в рамках плановых объездов районов посетил сразу несколько улиц, где сейчас ведутся работы в рамках нацпроекта.

Первой остановкой мэра стала улица Хабаровская. Здесь на нескольких участках подрядчики готовят к асфальтированию тротуар – уже установлены новые бордюрные камни, ведется отсыпка щебнем и подготовка полотна.

Руководитель городского управления дорог и благоустройства Сергей Макаров доложил, что на объекте работают четыре бригады строителей, а также рабочие ВПЭС, которые переносят опоры освещения на некоторых участках. Кроме этого, здесь проводятся аварийные работы на сетях. Бригады ДГК меняют старые изношенные трубы на новые. В связи с этим на некоторых участках улицы Хабаровской вводятся временные ограничения парковки и движения автотранспорта.

Проверил Олег Гуменюк и проводимые ремонтные работы в микрорайоне Эгершельд. В прошлом году здесь был отремонтирован участок на улице Верхнепортовой, а в этом дорожники перешли на улицу Нижнепортовую. Здесь также готовят тротуар к асфальтированию, ведутся работы по снятию старого асфальта на проезжей части.

Напомним, что ремонтные работы в рамках нацпроекта сейчас идут на улицах Енисейской, Сахалинской, Добровольского, Нижнепортовой, Хабаровской, Луговой (от Рудневского моста до Баляева), Калинина, Воропаева, Вилкова и Нерчинской.

На днях начались работы на улице Приходько. Подрядчики приступили к демонтажу бордюрных камней и покрытия тротуара.

«На этом объекте, как и на всех других, ремонт которых проводится в рамках нацпроекта, будет выполнен весь комплекс работ. Подрядчики сделают новые тротуары, поднимут люки и решетки, уложат новое асфальтобетонное покрытие на проезжую часть, а также выполнят ряд других сопутствующих работ», – отметили специалисты.

В ближайшее время дорожники приступят к ремонту улиц Кирова, Шкотовской, Шепеткова, Спиридонова.

Администрация города просит автомобилистов быть внимательными на участках дорог, где ведутся ремонтные работы. Возможны временные изменения схем организации дорожного движения и частичные ограничения, в том числе запреты парковки и движения транспорта на отдельных участках.

Автор: Отдел новостей «В»