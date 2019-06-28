Приморцы увидят истребитель поколения 4++ Около 100 образцов вооружения и военной техники будут представлены в рамках международного военно-технического форума «Армия-2019», который пройдет с 28 по 30 июня на пяти площадках во Владивостоке.

Основной площадкой форума, сообщает пресс-служба ВВО, станет 33-й причал Тихоокеанского флота на Корабельной набережной во Владивостоке. Планируется, что там будут представлены боевые корабли и вспомогательные суда Тихоокеанского флота, экспозиция боевой техники береговых войск ВМФ, снаряжение (оборудование) сухопутных войск, тылового обеспечения, поисково-спасательной службы. Впервые гости форума увидят современный береговой ракетный комплекс «Бастион», корвет «Громкий» и армейский снегоход А-1. Также на площадке представят бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки и танк Т-72Б3, зенитно-ракетный комплекс «Оса», специальную технику, современное стрелковое вооружение.

Как сообщает сайт vl.ru, время свободного посещения форума на 33-м причале с 28 по 30 июня с 10.00 до 18.00. Для прохода на КПП 33-го причала нужно будет предъявить паспорт.

С образцами авиационной техники морской авиации ВМФ, самолетами и вертолетами армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и авиации ДОСААФ гости форума смогут ознакомиться на аэродроме Центральная Угловая. На этой площадке форума разместят для показа истребители Су-35С (многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++), Су-30СМ, МиГ-31БМ, вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-27 и Ка-29, а также современные зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь – С».

Выставка будет работать с 28 по 30 июня с 11.00 до 15.00.

В филиале парка «Патриот» на острове Русском на Ворошиловской батарее предполагается развернуть экспозицию образцов вооружения времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода. Там в соответствии с программой форума будут выставлены 28 образцов техники.

Научно-деловая программа форума получит практическую реализацию еще на двух площадках – в Дальневосточном федеральном университете и в Доме офицеров флота. Там пройдут научные конференции и круглые столы.

Автор: Отдел новостей «В»