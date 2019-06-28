«Востокцемент» обратился к президенту страны На фоне ареста счетов группа компаний «Востокцемент» продолжает предпринимать все возможные меры юридического и экономического характера для того, чтобы сотрудники вовремя получили заработную плату, а платежи во внебюджетные фонды и налоги были перечислены своевременно, говорится в официальном сообщении холдинга.

«Востокцемент» также проинформировал о сложившейся ситуации органы государственной власти всех уровней.

Обращения и информационные письма направлены в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина, заместителя председателя правительства РФ – полпреда президента в ДВФО Юрия Трутнева, министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Козлова, губернатора Приморского края Олега Кожемяко, губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, депутата Государственной думы РФ Сергея Сопчука, уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марины Шемилиной, а также в районные прокуратуры и отраслевые профсоюзы.

Во всех обращениях сообщается о негативных социальных последствиях, к которым приведет остановка предприятий из-за блокирования счетов и ареста, наложенного на имущество холдинга «Востокцемент». Это невозможность выполнения обязательств перед поставщиками, выплаты заработной платы работникам заводов и соответствующих налоговых платежей. Пять тысяч сотрудников «Востокцемента» могут лишиться работы и остаться без средств к существованию, что повлечет за собой рост социальной напряженности на территории Приморского края, Еврейской автономной области и Республики Саха (Якутия).

«Спасскцемент», «Якутцемент» и Теплоозерский цементный завод являются градообразующими предприятиями для Спасска-Дальнего, Мохсоголлоха и Теплоозерска. К моногородам они отнесены распоряжением правительства РФ от 29.07.2014 № 1398-р «Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)». Это значит, что на цементных заводах занята значительная часть работающих граждан, предприятия влияют на занятость населения, воздействуют на экономику, инфраструктуру и социальные проблемы населенных пунктов.

Более того, АО «Теплоозерский цементный завод» для Теплоозерска, а АО ПО «Якутцемент» для Мохсоголлоха являются также ресурсоснабжающими предприятиями: они предоставляют услуги ЖКХ (тепло-, водоснабжение и водоотведение) жителям, объектам социальной инфраструктуры – учреждениям здравоохранения и образования. Невозможность осуществления любой хозяйственной деятельности в результате ареста счетов неизбежно приведет к прекращению оказания услуг ЖКХ, а это значит, что Мохсоголлох рискует остаться без тепла и воды, а Теплоозерск – без воды и водоотведения, что может привести к эпидемиологическому взрыву.

Сейчас «Спасскцемент», «Якутцемент», Теплоозерский цементный завод, ВБЩЗ и ДСЗ являются основными поставщиками строительных материалов – цемента, клинкера, щебня, минерального порошка – в Дальневосточном регионе. Стройматериалы «Востокцемента» отгружаются на крупнейшие объекты. Среди которых – судостроительный завод «Звезда», угольный терминал «Восточный порт», объекты приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Приморском крае, магистральный газопровод «Сила Сибири» в Якутии, мост через реку Амур в Амурской области, объездная дорога в Хабаровском крае и другие стратегически важные объекты Дальнего Востока.

Остановка производства в разгар строительного сезона повлечет за собой невозможность поставок и остановку строительных работ. Ситуация с железнодорожным транспортом такова, что организовать поставку цемента и щебня для своевременного и бесперебойного обеспечения всех строительных потребностей из других регионов не представляется возможным.

Кроме того, к ряду объектов заводами «Востокцемента» применяется индивидуальный подход. Так, над технологией производства цемента для нужд «Силы Сибири», учитывая все особенности объекта, постоянно работают высококвалифицированные технологи холдинга.

К слову, под угрозой оказались не только пять заводов, входящих в состав «Востокцемента», но и предприятия, которые работают на основе производимой ими продукции. Так, производство железобетонных изделий невозможно без цемента и щебня.

Заложниками сложившейся вокруг «Востокцемента» ситуации стали не только заводы и пять тысяч работников, но и сама строительная отрасль и дальнейшее развитие Дальневосточного федерального округа. Если работа заводов и поставки продукции прекратятся, остановится строительство всех объектов Дальнего Востока, а без работы останется не только многотысячный коллектив «Востокцемента», но и сотрудники компаний, зависящих от поставок продукции.

Комментарии

Один из основателей и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев считает, что с блокировкой операционной деятельности «Востокцемента» строительная отрасль получила новый удар.

«Причем откуда не ждали! – сказал он РИА VladNews. – Видимо, потому что Игорь Пушкарев не покаялся, получив свои 15 лет колонии, его продолжают прессовать. Генпрокуратура предъявила иск к цементным предприятиям Пушкарева на 3,2 миллиарда рублей и наложила арест на счета организаций. Времена сейчас цивилизованные – нал в мешках не возят, поэтому закрытие счетов – это остановка предприятия. А что такое остановка «Спасскцемента»? Не буду вдаваться в рецептурные особенности, нашему Домостроительному комбинату потребуется приличное время, чтобы заменить рецептуру на другой цемент. Но все гораздо проще. Другого цемента в Приморье просто нет. Это означает, что в разгар строительного сезона вся строительная отрасль просто встанет? Ну вот зачем нам это? Что за государственные потребности требуют остановки всех строек в Приморье?»

Генеральный директор ООО «Приморский бетон» Филипп Казновский:

«Ситуация сказывается плачевно. «Востокцемент» – один-единственный поставщик цемента на Дальнем Востоке, других нет. Из-за этой ситуации все стройки заморозятся. Мы уже начали осуществлять запросы по другим регионам России, но те объемы, которые нам нужны, никто предоставить не может. Они вообще ссылаются на то, что с нашим регионом никто не работает, потому что это далеко. На сегодняшний день у нас нет вариантов, где еще брать цемент. У нас имеются минимальные запасы, которых хватит на 3-4 дня. С тем объемом работы, который у нас, мы ежедневно заказываем по две машины по 40 тонн. Если не будет поставок, то работа встанет уже через несколько дней».

Автор: Евгений СИДОРОВ