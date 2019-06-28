В Адмиральском сквере будут раскрашивать Приморье Яркая шоу-программа развернется в субботу, 29 июня, в Адмиральском сквере Владивостока. Она будет приурочена к предстоящему Дню города и юбилею банка «Приморье», сообщает пресс-служба мэрии.

Настоящим гвоздем программы станет массовая творческая акция «Раскрась Приморье», во время которой все желающие смогут попробовать себя в роли уличных художников и раскрасить специально установленные в сквере буквы ПРИМОРЬЕ.

Реализовать творческий потенциал участникам поможет известный российский художник Павел Шугуров, а все необходимое для создания нового уличного арт-объекта выдадут организаторы.

Праздник планируется по-настоящему семейным: дети и родители смогут поучаствовать в различных конкурсах и выиграть памятные призы от банка. Не обойдется и без конкурсов среди пользователей Instagram – для участия в нем нужно будет размещать фотографии с хештегом, приуроченным к празднику. Прекрасным фоном для фотографии станут как буквы ПРИМОРЬЕ, так и еще несколько фотозон, которые подготовили организаторы. Кстати, раскрашивать можно будет не только буквы, но и лица – в сквере будут работать аквагримеры. Любители спорта и активного отдыха смогут поучаствовать в «Веселых стартах», квестах и сыграть в настольные игры, а тем, кто предпочитает создавать что-то своими руками, придутся по душе мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

Пока гости будут состязаться в фотогеничности, артистизме, знаниях по истории города, демонстрировать художественные, спортивные и литературные таланты, на сцене для них выступят известные творческие коллективы и солисты города – ансамбли «Музыкальный проект «Признание», вокальная студия «Кавер», певцы Юлия Ситникова, Аурика Миляновская, Александр Пстыга и другие.

Праздник начнется в 12.30.

Напомним, что торжества, приуроченные к 159-летию Владивостока, пройдут в этом году во всех районах города.

Автор: Отдел новостей «В»