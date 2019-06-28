Города и населенные пункты воинской доблести появятся в крае Инициативу о присвоении почетных званий «Город воинской доблести» и «Населенный пункт воинской доблести» внес на рассмотрение ЗС ПК губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает пресс-служба края.

«Глава региона предлагает увековечить подвиги приморцев и память погибших в сражениях, которые сыграли значительную роль в истории России. Присвоение почетных званий городам и поселениям Приморского края будет способствовать развитию традиций патриотизма, уважения к доблести и мужеству предыдущих поколений, утверждению в общественном сознании нравственных и духовных ценностей», – рассказал депутатам заместитель руководителя аппарата краевой администрации Павел Ясевич.

Аналогичные законы уже сегодня действуют в Воронежской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тверской и Тульской областях.

«На территории нашего края проходило немало военных действий. Именно здесь состоялось одно из последних сражений Второй мировой войны. Ежегодно мы вспоминаем участников Хасанских и Даманских событий, которые защищали границы нашего Отечества. Их доблестные подвиги должны быть оценены по достоинству», – добавил Павел Ясевич.

Отметим, что муниципальному образованию, удостоенному такого статуса, будет вручаться соответствующая грамота за подписью главы Приморья, а на его территории – устанавливаться стела с изображением герба населенного пункта и текстом положений краевого закона о придании ему почетного звания.

Парламентарии поддержали инициативу губернатора Приморья в первом чтении.

Автор: Отдел новостей «В»