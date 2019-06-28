Росгвардия приглашает на концерт, а «Веселые старты» – на мини-футбол Жителей и гостей Владивостока приглашают на выступление духового оркестра управления Федеральной службы войск национальной гвардии, сообщает пресс-служба городской администрации.

Концерт состоится сегодня, 28 июня, в 17.00 на площадке у торгового центра «Сотка» (проспект 100 лет Владивостоку, 40) и будет посвящен Дню города.

А в воскресенье, 30 июня, на стадионе «Строитель» (проспект 100 лет Владивостоку, 30б) пройдут «Веселые старты» и турнир по мини-футболу. Принять участие в спортивных состязаниях приглашаются все желающие. Вход свободный.

«В 10 часов будет дан старт турниру по мини-футболу, а с 12 часов жители и гости Владивостока смогут попробовать свои силы в спортивных эстафетах», – рассказали организаторы, которыми выступает АТУ Первореченского района. Самые быстрые, сильные и ловкие будут отмечены наградами.

Автор: Отдел новостей «В»