Водителей предупредили о возможности выхода леопардов на дорогу «Сбавь скорость на «Земле леопарда», – призвали автолюбителей сотрудники Госавтоинспекции и школьники села Нежино Приморского края: нарушение скоростного режима опасно и для людей, и для диких животных.

Акция была проведена на трассе Раздольное – Хасан, у границ нацпарка «Земля леопарда», по инициативе ОГИБДД ОМВД России по Надеждинскому району. Чтобы сделать событие более ярким и заметным, к работе инспектора присоединились ребята из местной школы. Юные «леопарды» в сигнальных жилетах привлекали внимание автолюбителей красочным плакатом с пятнистой кошкой и знаками ограничения скорости.

«В летний сезон отпусков здесь значительно возрастает транспортный поток, увеличивается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, – отметила Юлия Короткова, старший лейтенант полиции. – Мы решили напомнить о необходимости соблюдения скоростного режима. К сожалению, не все водители сбавляли скорость, несмотря на призыв детей. Нельзя забывать: малейшее превышение скорости может стать причиной трагедии».

«Инциденты, в которых водители не успевают вовремя среагировать на вышедших на трассу людей или зверей, не редкость, – подчеркнула Ольга Вачева, директор МКОУ ООШ 8 с. Нежино. – Водитель может предотвратить беду, если осознает весь груз ответственности, лежащий на нем. Ни в коем случае нельзя превышать скорость, в том числе и у границ «Земли леопарда».

Как сообщает пресс-служба нацпарка, за последние годы на сопредельной с национальным парком территории произошло несколько ДТП с участием дальневосточных леопардов. В октябре 2015 года под колеса автомобиля попал Leo 11M Меамур. От полученных травм самец, который находился в расцвете сил, погиб. В июле 2016 года от столкновения с транспортным средством пострадала Leo 8F Килли. При этом, в отличие от первого инцидента, водитель с места происшествия скрылся, не сообщив полиции и специалистам «Земли леопарда» о случившемся. Также автомобилем был травмирован Leo 131M, который в настоящее время находится в Центре реабилитации.

Отметим, что проблема безопасности редких кошек на дорогах актуальна и для Китая.

Автор: Отдел новостей «В»