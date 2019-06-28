Борьба за сквер: общественники заручились поддержкой мэрии Вместе с инициативными жителями улиц Кирова и Чапаева администрация Владивостока будет отстаивать сквер, в котором хотят построить две высотки.

Об этом в ходе встречи с представителями домов заявил заместитель главы администрации Владивостока Игорь Белов, курирующий вопросы градостроительства, сообщает пресс-служба мэрии.

Вице-мэр подчеркнул: необходимо использовать все законные инструменты, чтобы сохранить комфортные условия проживания для жителей района. Если стройка по закону невозможна, разрешение на строительство выдано не будет.

Напомним, что жители ряда домов на ул. Кирова, Чапаева и Каспийской протестуют против строительства двух высотных жилых домов на небольшом земельном участке в этом районе. Такое строительство планирует вести компания «Талан-Владивосток», которая приобрела земельный участок на аукционе, проведенном федеральной организацией «Дом.РФ».

Активисты объясняют, что два новых высотных дома – 29 и 28 этажей – лишат их сквера, серьезно ухудшат ситуацию с проездом к домам и с парковкой автомобилей, а также с водо– и электроснабжением.

Ранее в ходе встречи глава города Олег Гуменюк вместе с жителями обсудили все вопросы, которые беспокоят людей. Мэр поручил специалистам профильных управлений проверить все документы по земельному участку и правам застройщика, чтобы помочь гражданам в защите их интересов.

Во время новой встречи в мэрии начальник управления охраны окружающей среды и природопользования Антон Бибиков рассказал представителям инициативной группы, что ранее специалистами было проведено выездное обследование и согласование подеревной съемки и перечетной ведомости всех зеленых насаждений как на участке, проданном под строительство, так и на прилегающих территориях.

В общей сложности инвентаризировано более 1000 деревьев и кустарников. В адрес правообладателя направлено предостережение о необходимости соблюдать экологические и санитарные нормы при планируемом производстве работ, а также об административной и уголовной ответственности в случае их невыполнения.

Заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Петр Карпов уточнил, что земельный участок находился в федеральной собственности. В 2016 году администрация Владивостока обращалась в Росимущество с просьбой передать землю под строительство муниципального детского сада, однако был получен отказ.

В 2018 году в ходе аукциона, организованного АО «Дом.РФ», земля была продана за 106 млн рублей, собственником сейчас является ООО «Специализированный застройщик «Талан-Владивосток».

Представители инициативной группы Елена Дорошенко и Александр Борисенко вновь выразили озабоченность, что новые объекты полностью лишат жителей нормального проезда к их домам: на сегодня имеющаяся дорога слишком узкая. Кроме того, они беспокоятся за сохранность подземных коммуникаций. И самое главное – появление двух огромных зданий на 380 квартир ляжет огромным бременем на уже сложившуюся инфраструктуру, лишит людей комфорта.

На сегодня застройщик ведет подготовительную предпроектную работу и за разрешением на строительство не обращался.

«Застройщик просто обязан выйти на контакт с жителями, чтобы в диалоге найти взаимопонимание и компромисс, – убежден заместитель главы администрации Игорь Белов. – Кроме того, в том случае, если строительная компания все же добьется разрешения на строительство, она будет использовать городские ресурсы – землю, сети, электричество, дороги, поэтому логично, если застройщик внесет свой вклад в улучшение общественной инфраструктуры».

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве. Специалисты готовы в рамках полномочий контролировать законность действий застройщика.

Напомним, что администрация Владивостока активно выступает в защиту интересов жителей по целому ряду адресов, где застройщики намерены вести строительство в уже сложившихся районах. Так, мэрия отказала в выдаче разрешения на строительство в районе Океанского проспекта, 85а и отстаивала такое решение в суде. Так как компания-застройщик «Порто-Франко 70» является резидентом свободного порта Владивосток, на стороне застройщика выступает Корпорация развития Дальнего Востока. Арбитражный суд Дальневосточного округа также вынес решение не в пользу жителей, однако мэрией направлена кассационная жалоба в Верховный суд РФ.

При этом несколько земельных участков, отданных в разные годы под застройку, мэрии удалось отстоять, среди них – Игнатьевский сквер, сквер Строителей в районе остановки «Гоголя». Также администрация города отказала в выдаче порубочного билета для строительства на ул. Надибаидзе, 1, и суд подтвердил правомерность такого решения.

Автор: Отдел новостей В