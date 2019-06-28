Лазовцы забрали героя Гражданской войны себе Бюст Сергея Лазо с острова Русского установят в центре села

Памятник Сергею Лазо из заброшенной советской воинской части Тихоокеанского флота на острове Русском обрел новых хозяев.

Бюст героя Гражданской войны на прошлой неделе по согласованию с мэрией Владивостока вывезли сотрудники администрации Лазовского района, чтобы уже в октябре торжественно открыть памятник на своей территории.

Как известно, события на Русском в самом начале 1920 года сыграли важнейшую роль в истории Гражданской войны на территории Приморья и в становлении советской власти во Владивостоке. Именно после них имя подпоручика царской армии Сергея Лазо стало известно всей России. Сергей Георгиевич являлся одним из организаторов переворота в городе нашенском 31 января, в результате которого была свергнута власть главного начальника Приамурского края генерал-лейтенанта Сергея Розанова. Успех восстания во многом зависел от позиции курсантов и офицеров школы прапорщиков на Русском. Сергей Лазо скрытно на лодке приплыл на остров и обратился к военнослужащим с пламенной речью. В результате личный состав школы объявил нейтралитет, а восставшие установили советскую власть в самом Владивостоке, которая, правда, продержалась всего до начала апреля того же 1920 года. В ночь с 4-го на 5 апреля Лазо и его соратники были арестованы.

За свою геройскую смерть (по легенде он погиб в паровозной топке) Лазо стал национальным героем. Его именем в СССР называли улицы, школы, пионерские организации и населенные пункты. В их числе оказались село и район на юго-востоке Приморья.

Повсеместно были открыты памятники. Есть памятник Лазо и в центре Владивостока. Правда, для установления скульптуры революционера был использован постамент памятника героя обороны Петропавловска-Камчатского в Крымской войне 1854 года контр-адмирала Василия Завойко.

На острове Русском до недавнего времени было два бюста Сергея Лазо, сообщает пресс-служба администрации Владивостока. Тот, который находился на плацу заброшенной воинской части (территория Минобороны. – Прим. авт.) обнаружили, причем случайно, жители села Лазо.

– Мои односельчане приехали на прогулку на остров и случайно наткнулись на памятник, – рассказал корреспонденту «В» глава администрации села Лазо Юрий Мосальский. – Решили сохранить его от разрушения. 200-килограммовый бюст перевезли в наше родное село, отреставрировать его собираемся своими силами. Сделать это будет несложно, поскольку монумент отлит из бетона. Торжественно открыть его планируется в октябре на центральной площади села возле Дома культуры.

По словам помощника главы поселения Николая Фролкова, это очень важно для жителей села и района, носящих имя Сергея Лазо: бюст станет осязаемым дополнением истории их родных мест.

Второй памятник Лазо на острове Русском установлен на улице Экипажной. Именно этот монумент, как уже писал «В», в июне во время рабочей поездки на остров посетил глава города. Олег Гуменюк распорядился выяснить, на чьем балансе состоит памятник, и найти возможность благоустроить прилегающую к нему территорию.

«Необходимо установить фонари, уложить свежий асфальт, провести санитарную обрезку деревьев, – дал мэр поручение специалистам. – Кроме того, к бюсту Лазо ведет разрушенная лестница, ее также необходимо восстановить. Все эти работы не потребуют колоссальных финансовых затрат, а остров получит красивый сквер».

Автор: Николай КУТЕНКИХ