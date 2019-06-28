Лазовцы забрали героя Гражданской войны себе

Бюст Сергея Лазо с острова Русского установят в центре села

28 июнь 2019 Электронная версия газеты "Владивосток" №4529 (6234) от 28 июнь 2019
2.jpg

Памятник Сергею Лазо из заброшенной советской воинской части Тихоокеанского флота на острове Русском обрел новых хозяев.

Бюст героя Гражданской войны на прошлой неделе по согласованию с мэрией Владивостока вывезли сотрудники администрации Лазовского района, чтобы уже в октябре торжественно открыть памятник на своей территории. 

Как известно, события на Русском в самом начале 1920 года сыграли важнейшую роль в истории Гражданской войны на территории Приморья и в становлении советской власти во Владивостоке. Именно после них имя подпоручика царской армии Сергея Лазо стало известно всей России. Сергей Георгиевич являлся одним из организаторов переворота в городе нашенском 31 января, в результате которого была свергнута власть главного начальника Приамурского края генерал-лейтенанта Сергея Розанова. Успех восстания во многом зависел от позиции курсантов и офицеров школы прапорщиков на Русском. Сергей Лазо скрытно на лодке приплыл на остров и обратился к военнослужащим с пламенной речью. В результате личный состав школы объявил нейтралитет, а восставшие установили советскую власть в самом Владивостоке, которая, правда, продержалась всего до начала апреля того же 1920 года. В ночь с 4-го на 5 апреля Лазо и его соратники были арестованы. 

За свою геройскую смерть (по легенде он погиб в паровозной топке) Лазо стал национальным героем. Его именем в СССР называли улицы, школы, пионерские организации и населенные пункты. В их числе оказались село и район на юго-востоке Приморья. 

Повсеместно были открыты памятники. Есть памятник Лазо и в центре Владивостока. Правда, для установления скульптуры революционера был использован постамент памятника героя обороны Петропавловска-Камчатского в Крымской войне 1854 года контр-адмирала Василия Завойко.

На острове Русском до недавнего времени было два бюста Сергея Лазо, сообщает пресс-служба администрации Владивостока. Тот, который находился на плацу заброшенной воинской части (территория Минобороны. – Прим. авт.) обнаружили, причем случайно, жители села Лазо.

– Мои односельчане приехали на прогулку на остров и случайно наткнулись на памятник, – рассказал корреспонденту «В» глава администрации села Лазо Юрий Мосальский. – Решили сохранить его от разрушения. 200-килограммовый бюст перевезли в наше родное село, отреставрировать его собираемся своими силами. Сделать это будет несложно, поскольку монумент отлит из бетона. Торжественно открыть его планируется в октябре на центральной площади села возле Дома культуры. 

По словам помощника главы поселения Николая Фролкова, это очень важно для жителей села и района, носящих имя Сергея Лазо: бюст станет осязаемым дополнением истории их родных мест. 

Второй памятник Лазо на острове Русском установлен на улице Экипажной. Именно этот монумент, как уже писал «В», в июне во время рабочей поездки на остров посетил глава города. Олег Гуменюк распорядился выяснить, на чьем балансе состоит памятник, и найти возможность благоустроить прилегающую к нему территорию.

«Необходимо установить фонари, уложить свежий асфальт, провести санитарную обрезку деревьев, – дал мэр поручение специалистам. – Кроме того, к бюсту Лазо ведет разрушенная лестница, ее также необходимо восстановить. Все эти работы не потребуют колоссальных финансовых затрат, а остров получит красивый сквер».

Автор: Николай КУТЕНКИХ