Пора отбирать картофель на семена Делать это надо, когда он цветет

Молодая картошечка пополнила рацион наших дачников и огородников. У каждого из них свои секреты и наработки, как ее вырастить пораньше да повкуснее. Многим приморцам удается к середине июня полностью отказаться от прошлогодних запасов картофеля и перейти на свежий урожай.

Источником вирусного заболевания картофеля могут быть зараженный семенной материал, сорняки, одуванчик лекарственный, осот полевой, молочай огородный, паслен черный, марь белая, вьюнок полевой, редька зимняя

Но в данном случае речь идет все-таки о передовиках дачного производства. А в большинстве случаев картофель сейчас еще вовсю цветет. Остается ждать, когда придет пора сбора урожая?

– Посадки картофеля по-прежнему требуют нашей заботы. На стадии цветения наиболее наглядно проявляется заражение картофеля вирусами. Поэтому как раз сейчас, когда он цветет, посоветовала бы каким-то образом пометить (можно рядом поставить палочку) на грядках самые «правильные» кусты, – подсказала жительница поселка Сибирцево Татьяна Коцарь. – Что я имею в виду? А то, что растения должны быть крепкими, хорошо и правильно (в соответствии с описанием сорта!) развиты. Это нужно для того, чтобы знать, из-под каких кустов лучше всего брать потом клубни на семена. Листья и сами клубни, конечно, тоже должны иметь форму и размер, которые соответствуют описанию сорта.

Одновременно желательно отбраковать кусты, на которых при внимательном осмотре вы заметите признаки вирусных заболеваний. На языке специалистов это называется экологической прочисткой. В свое время довелось работать в биолого-почвенном институте и самой участвовать в таких прочистках в картофелеводческих хозяйствах, чтобы не допустить распространения вируса. После визуальных осмотров и отбора листьев с вызвавших подозрение в зараженности кустов они сдавались в лабораторию на обследование. Если присутствие вируса подтверждалось, такие кусты сжигались.

– По каким признакам судят о том, что растение «подхватило» вирус?

– Такой вывод напрашивается, если клубни мелкие, деформированные или, например, веретеновидные. Признаки зависят от вида вируса. Они могут вызывать крапчатость с появлением на листьях пятен более светлой окраски, чем основная ткань. Или, например, курчавость, когда листовая пластинка курчавая и окрашена более светло, чем в норме. При внимательном осмотре кустов вас может насторожить также скручивание листьев или мозаика на них – перечень вирусных заболеваний, которым подвержен картофель, довольно большой, и главный их переносчик – тля.

Поэтому надо внимательно осмотреть кусты и удалить зараженные. При благополучном фитосанитарном режиме на участке из-под вовремя отмеченных здоровых кустов картофеля на семена можно брать любую фракцию картофеля – хоть мелкую, хоть крупную.

Сорт реализует свои возможности только при использовании высококачественного семенного материала и создании оптимальных условий для роста и развития. Вирусные заболевания картофеля вызывают потери урожая до 70 процентов.

Справка «В»

По информации кандидата сельскохозяйственных наук Алексея Новоселова, много лет возглавлявшего отдел картофелеводства в Приморском институте сельского хозяйства, урожай второго хлеба может снижаться на 30 и более процентов из-за паразитирующих на картофеле возбудителей, в частности, вирусных болезней, которые наносят ему большой урон. В институте семеноводческая работа по картофелю базируется на материале, оздоровленном с применением методов биотехнологии. Он приобретается в виде пробирочных растений в так называемом банке здоровых сортов картофеля (он создан во Всероссийском научно-исследовательском институте картофельного хозяйства им. А. Г. Лорха). Пробирочные растения размножаются (черенкуются) в стерильных условиях в лаборатории биотехнологии.

Автор: Надежда БРАЖИНА