Даешь Спартанку! Клубничная встреча с вишневым послевкусием

Даже нарядные пионы приобрели особый шарм на фоне дюков с их очень похожими на западную вишню плодами. Они еще только зреют, наливаются соком и цветом, но уже приковывают к себе внимание. Гости из Владивостока хоть и читали об этом удивительном саде в журнале «Сады и огороды Приморья», но все равно были удивлены и не могли удержаться от восторгов.

Когда возвращаешься в сад, где уже бывал, оцениваешь произошедшие изменения, то будто вновь общаешься с человеком, по которому успел соскучиться. Именно такие ощущения возникли, когда в середине июня мы заглянули на огонек к председателю спасского клуба садоводов «Взятки с грядки» Сергею Александровичу Насонову. Нас подружил когда-то клубничный фестиваль, и постепенно круг по интересам стал расширяться, вовлекая в него новых увлеченных садоводством людей. Появилась идея ездить друг к другу в гости клубами. 0на нашла поддержку. Мобильные члены клуба «Сады ХХI века» и участники проекта «Голосуем за персик!» первыми собрались в дорогу.

– Я рада, что мы познакомились с удивительным человеком – Сергеем Александровичем Насоновым, восхищена его садом, – не сдерживала эмоций, делясь впечатлениями, Жанна Пантелеевна Ящук. – Мне хорошо понятно его стремление к экспериментам, поиску новых культур, открытий. Мы, конечно же, тоже мечтаем теперь выращивать дюки, заинтригованы сортом Спартанка.

– Даешь Спартанку! – пошутил кто-то. Это стало поводом побольше узнать об этом сорте, его свойствах и перспективах выращивания в Приморье.

Выяснилось, что целая серия сортов дюков (гибридов черешни и вишни западной) была создана на Донецкой опытной станции садоводства селекционерами Л.И. Тарасенко и А.И. Сычевым. Но процесс введения новых сортов в садоводческую практику идет слишком медленно. По мнению кандидата сельскохозяйственных наук Андрея Седова, это недоработка питомниководов. Ведь немногочисленные счастливые обладатели дюков на своих участках по достоинству оценили эти замечательные растения, но путевку в жизнь культура так и не получила, посадочный материал садоводам питомники не предлагают. Им ничего не остается, как заняться испытанием самим. Так что с легкой руки Сергея Насонова интерес к дюкам в крае стремительно растет. Сам он считает эту культуру перспективной для нашего региона. Уверен, что ее более широкое распространение в наших садах – лишь дело времени.

Автор: Надежда БРАЖИНА