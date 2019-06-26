Почувствуй себя королем. Но аккуратней с макколи Этой Кореи мы еще не знаем: в ней нет столичного размаха, но есть очарование провинциального колорита

Чтобы ощутить всю прелесть от путешествия по юго-западу Южной Кореи, корреспондент «В» пил напиток богов, спал на полу, готовил национальное блюдо пибимпан и купался в горячих источниках.

Российские туристы, посещая Республику Корея, традиционно предпочитают города центрального и юго-восточного районов этой страны: Сеул, Пусан, Тэгу, Ульсан, Инчхон. И еще курортный остров Чеджу, где можно жариться под солнцем едва ли не круглый год. В то же время провинции Чолла-пукто и Чолла-намдо в юго-западном районе страны нашим соотечественникам почти неизвестны. На днях корреспондент «В» побывал в юго-западном районе Южной Кореи, где немало англоязычных гостей, но еще нет путеводителей и туристических карт на русском языке.

Не отказывайтесь от бани

Провинции Чолла-пукто и Чолла-намдо стали ближе для россиян после открытия компанией JEJU Air международной авиалинии Владивосток – Муан в апреле 2019 года. Рейс прямой, перелет занимает три часа. Новый авиатрафик и безвизовые поездки оценили и граждане Республики Корея. Билеты на рейсы в обе стороны они раскупают как горячие пирожки. Сравнение шаблонное, но точное.

Надо сказать, что сотрудники корейской миграционной службы к нашим туристам относятся лояльно и не придираются ни к паспортам, ни к миграционным картам, даже если они заполнены небрежно. В чем я лично убедился в аэропорту Муан, куда наша группа прибыла в шестом часу. На проверку документов у 19 человек ушло не более 10 минут...

Первая точка нашего путешествия – городок Кочхан на севере от Муана. Здесь нас ждал сюрприз – купальня «Хвангымпхадонг» с горячими подземными источниками с содержанием редкоземельного минерала германия. Согласно исследованиям ученых, этот элемент способен стимулировать иммунитет, доставлять кислород к тканям, бороться с опухолями и увеличивать проводимость нервных импульсов.

Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть вердикт медицины. Лично я не заметил, чтобы в моем организме что-нибудь простимулировалось и увеличилось. Видимо, слишком мало времени мы уделили целебным водам. Но даже после получасового купания в чем мать родила в трех огромных каменных ваннах с температурой воды 23, 37 и 41 градус по Цельсию действительно чувствуешь себя заново родившимся. Разумеется, мужчины принимают ванны отдельно от женщин.

Горячие источники с германием есть во Франции, но до нее еще надо долететь, а Южная Корея под боком. Поэтому, если вы окажетесь в Кочхане, не упускайте возможности посетить купальню «Хвангымпхадонг» и понежиться в горячем источнике.

Ханбок и паджи – одежда для туристов

Административный центр провинции Чолла-пукто – город Чонджу. Здесь сохранилось много исторических памятников. Именно в Чонджу в эпоху правления династии Корё, которая дала название корейской нации, была основана конфуцианская школа, распространившая свое влияние по всему Корейскому полуострову. О тех далеких временах, до оккупации Кореи Японией, напоминает музей под открытым небом династии Ли, одно из любимых мест отдыха горожан и туристов. На его территории находятся почти 700 строений, возведенных в разные эпохи, но в традиционном корейском стиле. Здесь регулярно проходят всевозможные фестивали и выступают фольклорные ансамбли.

На улицах Чонджу можно встретить мужчин и женщин, разгуливающих в традиционных национальных костюмах. Женский именуется ханбок, мужской костюм – рубашка чогори, которую могут носить и женщины, и паджи – мешковатые штаны свободного покроя.

Люди, фланирующие в национальных корейских костюмах, это не переодетые статисты для развлечения туристов, а обыкновенные граждане, взявшие ханбок, паджи и чогори напрокат, чтобы окунуться в историческую атмосферу городка.

Пункты проката традиционной корейской одежды здесь на каждом шагу как для детей, так и для взрослых. За 10 тысяч вон, это около 550 рублей (по курсу 1000 вон – 54,5 рубля), можно взять исторический прикид на день. И гуляй сколько хочешь, радуй себя и удивляй приезжих.

Кстати, о валюте. Курс воны к рублю постоянно растет, поэтому, если вы планируете поездку в эту страну, то валюту лучше конвертировать заранее во Владивостоке. В Корее поменять рубли на воны можно только в Сеуле либо Пусане, и то не во всех банках. Зато в магазинах и супермаркетах принимают карточки Visa российских банков, при этом потеря за конвертацию минимальная.

Как приготовить пибимпап

Но Чонджу славен не только историческим архитектурным ансамблем, посвященным первому королю династии Ли. По словам нашей переводчицы Оксаны Тен, основная достопримечательность города – это еда. И все, что связано с традициями приготовления пищи из национального меню. Чонджу можно назвать своеобразной поваренной книгой минувших столетий. Здесь действует центр традиционной культуры «Чхоныль», где обучают искусству приготовления блюд национальной корейской кухни из свинины, рыбы, морских водорослей, даже из подножной травы.

Как рассказала Оксана, корейцы могут приготовить вкусную и полезную еду практически из всего, что растет, летает, плавает, бегает и ползает. В свое время тяжелая жизнь научила их выживать. Благодаря специям и травам национальная кухня выделяется неподражаемыми ароматами и богатством вкусов, высокой питательной ценностью и, самое главное, низкой калорийностью. Корейцы едят много свинины, но среди них очень мало тучных людей. Острые специи, соусы и приправы помогают быстрому перевариванию тяжелой пищи. Лично я не встречал корейских женщин и мужчин в теле. Правда, собачье мясо из меню корейцев исчезло. Блюда из собачатины можно найти только в нескольких ресторанах. И то готовят их по спецзаказу.

Нашу группу в центре традиционной культуры «Чхоныль» научили готовить «Чонджу пибимпап» – корейский «винегрет», в составе которого отварной рис, морковь, ростки бобов, грибы шиитаки, шпинат, папоротник, говядина, сырое яйцо, кунжутное масло и паста из острого красного перца. Это блюдо очень уважал один из королей династии Ли. Аккуратно нарезанные соломкой овощи и зелень надо уложить на дно глубокой миски, каждый ингредиент отдельным сегментом.

Центр получившегося разноцветного кольца скрепляют сырым желтком. Затем эту красоту перемешивают в однородную массу, и пибимпап готов! Можно есть и чувствовать себя королем.

Между тем приготовить эту адскую смесь непросто. Не у всех начинающих кулинаров получается с первого раза уложить овощи правильно и красиво, как показывал мастер. Например, автору этих строк не удалось.

Напиток богов валит с ног

Чонджу – тихий умиротворенный населенный пункт, давно освоенный иностранными туристами, но русским духом здесь пока еще не пахнет. Можно сказать, что мы – первые россияне, оставившие следы и воны в этом городке. В его исторической части можно купить сувениры, а в современной – туристов ждут магазины и супермаркеты. В Чонджу можно в любое время, даже в семь утра, отобедать или поужинать в кафе или ресторанчике. Они базируются в нескольких шагах друг от друга. Но конкуренция между точками общепита минимальная: у каждой свое фирменное блюдо и своя клиентура.

За ужином корейцы пьют соджу – корейскую водку с долей спирта от 18 % до 45 %, изготавливаемую из сладкого картофеля или зерна, либо корейскую брагу макколи, производимую из забродивших злаков. Этот мутный и вкусный напиток употребляют охлажденным. В тепле он забродит, если хранить емкость открытой.

Макколи, как и соджу, продают в бутылках в любом магазине. В питейных заведениях брагу по традиции подают в чайниках: чтобы гости не видели дна емкости и не задумывались, сколько алкоголя еще осталось. Пьется этот напиток богов легко, как нектар. Но после четвертой 200-граммовой чашки ноги наливаются свинцом. С другими горячительными напитками макколи лучше не смешивать. Например, с пивом. Утром может болеть голова, правда, хмель проходит быстро. Испытано на себе.

Сон на полу не в тягость

Для полноты погружения в традиционную жизнь жителей Корейского полуострова нас обустроили на ночлег в корейском доме ханоке, построенном из дерева, с черепичной крышей. Для нашей группы это стало неожиданностью. Мы рассчитывали на номера в гостинице, а в комнатах, где нас разместили, отсутствовала мебель. Зато имелись холодильник, телевизор, санузел с душем, матрацы, подушки, простыни и одеяла. В группе было 18 представительниц прекрасного пола и один мужчина, то есть я. Девушек и женщин поселили в комнатах по двое, автора этой публикации – одного, поэтому мне достался двойной комплект спальных принадлежностей.

Распластавшись на двух сложенных матрацах под двумя одеялами, я не чувствовал себя принцем на горошине. Меня такая «половая» жизнь вполне устраивала. Один раз можно переночевать и на полу для разнообразия впечатлений от путешествия.

Продолжение следует

Автор: Сергей КОЖИН