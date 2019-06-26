Есть проблема с женихами Проект «Холостяк», несколько сезонов которого шли на ТНТ, после более чем годового перерыва снова возвращается на телеэкраны.

За все годы существования передачи в российской версии ни один из сезонов так и не завершился браком между участниками. В качестве холостяков в разное время выступали Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Егор Крид, Илья Глинников и многие другие.

Имя нового кандидата, который появится в качестве завидного жениха, пока не разглашается. А вот кастинг девушек-претенденток на сердце именитого мужчины уже объявлен. Требования просты: быть старше 18 лет и не быть замужем. Всего будет отобрано 25 участниц, съемки начнутся в конце лета.

Автор: ИА «Столица»