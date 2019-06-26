Байкал перенесли поближе к Москве Телеканал НТВ приступил к съемкам остросюжетного детектива «Заповедный спецназ».

В основу сюжета легла подлинная история о создателе заповедного спецназа на озере Байкал Артуре Мурзаханове, который вместе с единомышленниками сумел уничтожить банду браконьеров, незаконно добывавших омуля на протяжении десятков лет.

Главную роль – бывшего спецназовца Юрия Тарханова – сыграл Максим Дрозд. Главная женская роль досталась актрисе Виктории Корляковой, известной зрителям по сериалу «Живая мина».

– По сюжету действия разворачиваются в «Байкальском национальном парке», и я играю директора этого парка, – рассказала Виктория Корлякова. – Одно жалко: съемки сериала проходят не на Байкале, где я мечтала побывать, а в городе Рыбинске и его окрестностях…

Автор: ИА «Столица»