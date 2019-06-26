Мария Куликова влюбилась в Марка Богатырева На телеканале «Россия» премьера фильма «Любовь не по правилам» с Марией Куликовой в главной роли.

Героиня сериала – хирург Мария Васина. Все в ее семье, на первый взгляд, складывается благополучно: дочка продолжает династию и учится в медицинском институте, любящий супруг, престижная квартира в центре города. Но благополучие рушится в один момент, когда муж уходит к любовнице, а сама Мария случайно сбивает молодого парня Кирилла. Его играет Марк Богатырев. Неожиданно для самой себя героиня влюбляется в «пострадавшего», и у них начинается яркий роман.

Создатели фильма обещают, что будет много неожиданных поворотов сюжета и неожиданный финал.

Автор: ИА «Столица»