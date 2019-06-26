Дмитрий Нагиев станет великим комбинатором Актер и ведущий Дмитрий Нагиев приступил к съемкам в фильме «12 стульев», которые начались на киностудии «Мосфильм». Дмитрию досталась роль Остапа Бендера, а вот Кису Воробьянинова сыграет Дмитрий Назаров.

Оба актера вместе снимались в сериале «Кухня», и этот тандем был одним из самых запоминающихся. Как нам удалось узнать, кастинга на эти роли не было – оба образа в сценарии писались сразу под Назарова и Нагиева.

Съемки пройдут в столичных декорациях, а также в Архангельске, Сочи и даже Тбилиси. Завершатся они по плану в конце января 2020 года.

Автор: ИА «Столица»