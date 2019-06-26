«Ищейка» возвращается Кинокомпания Star Media приступает к съемкам продолжения популярного сериала «Ищейка». Телефильм снимается по заказу Первого канала, принявшего решение продолжить показ детектива в четвертом и пятом сезонах.

В новых сериях зрителей ждут неожиданные повороты в личной жизни главной героини – подполковника полиции Александры Кушнир. Ей придется научиться совмещать роли следователя, женщины и матери.

Прошлые сезоны сериала снимал Дмитрий Брусникин, но два года назад режиссера не стало. Кинокомпания решила все же продолжать эту историю, помогать в этом будет сын Дмитрия Брусникина – Филипп, он назначен исполнительным продюсером проекта. А режиссером-постановщиком стал Андрей Головков, известный по работе над сериалом «Молодежка».

В главной роли следователя Александры Кушнир мы снова увидим неподражаемую Анну Банщикову.

Автор: ИА «Столица»