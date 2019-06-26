Тюремная надзирательница рассказала Еремееву о Федоровой и Руслановой На Первом канале продолжаются съемки новой передачи «Семейные тайны» с ведущим Тимуром Еремеевым. Каждый выпуск – уникальная история известных людей с интересными фактами из их жизни.

– Самое интересное – это встречаться с непосредственными свидетелями времени, родственниками великих, участниками истории, получать от них эксклюзивную информацию, о которой они раньше никому не говорили по разным причинам, – рассказал Тимур Еремеев. – Недавно меня поразила 92-летняя женщина, которая работала надзирательницей во Владимирском централе, где сидела Зоя Федорова (советская киноактриса родила ребенка от американца, была обвинена в шпионаже и в декабре 1946 года приговорена к 25 годам лишения свободы за шпионаж, во Владимирской тюрьме находилась до февраля 1955 года. – Прим. авт.). Она до мельчайших подробностей помнит, что происходило в камере актрисы, чем ее кормили, как мужественно она, вчерашняя небожительница, переносила эти невзгоды. Бывшая надзирательница помнит, как Зою Федорову чуть не отправили в карцер вместе с ее сокамерницей Лидией Руслановой за исполнение песни «Валенки».

Автор: ИА «Столица»