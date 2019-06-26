Финалисты шоу «Ты супер!» получили квартиры Все 12 финалистов вокального конкурса для детей, оставшихся без попечения родителей, официально получили жилье, которое им было обещано в финале шоу.

Документы о передаче квартир подписал генеральный продюсер НТВ, президент благотворительного фонда «Ты супер!» Тимур Вайнштейн. Однако на этом, по его словам, помощь участникам уникального проекта не закончилась. В его фонд обращается все больше людей, желающих оказать поддержку талантливым ребятам. На эти пожертвования будут организованы другие творческие конкурсы, которые помогут детям изменить жизнь: найти новую семью, получить музыкальное образование и осуществить пока недоступные мечты.

Автор: ИА «Столица»