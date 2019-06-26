Светлана Ходченкова заявляет: у нее другое имя Популярная актриса дебютирует в качестве продюсера в российском фильме с рабочим названием «У нее другое имя».

Когда к ней попал сценарий киноленты, она настолько вдохновилась идеей сюжета, что решила вести этот проект от начала и до конца. Вместе с ней продюсируют этот фильм еще несколько человек.

Главную роль в картине сыграет сама Ходченкова. Ее героиня – богатая и успешная женщина по имени Лиза. 17 лет назад ради лучшей жизни она отказалась от своей дочери, а теперь выясняется, что ее девочка в тюрьме и скоро выйдет на свободу. Лиза решает взять на воспитание совсем взрослую дочь и компенсировать все то, чего она не смогла дать ей за все эти годы. Она даже представить не могла, какие трудности ждут ее и дочь на этом пути...

Автор: ИА «Столица»