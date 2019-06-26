Откуда вы это знаете? В интеллектуальных играх опыт стал проигрывать молодой реакции

Четверть века назад на российском телевидении появилась интеллектуальная передача «Своя игра», ведущим которой стал Петр Кулешов. За эти годы программа меняла «место прописки», эфирное оформление, хронометраж… И сам Кулешов за 25 лет работы на телевидении успел попробовать себя в разных форматах – от развлекательных до информационных. Но самой большой удачей считает роль ведущего в «Своей игре».

Награды – на спину

– Недавно на НТВ завершился цикл серии игр, посвященный юбилею программы. И финал, честно говоря, удивил...

– Да, он был неожиданным. В плане победы того игрока, который раньше никогда не побеждал в крупных турнирах. И в этом заключалась главная интрига этой серии игр – кто станет обладателем кубка юбилейных игр. В этом году в игре принимали участие сильнейшие из сильнейших, этакие несокрушимые монстры в лице Анатолия Вассермана, Юрия Хашимова и Александра Либера. Последний – лидер по количеству сыгранных игр и наград за всю историю программы. В конце 90-х была у нас награда «Орден кота ученого», и Либер их выиграл такое количество, что мы в шутку предложили ему вешать их на спину.

– Последние годы в игре участвуют игроки, возраст которых равен программе. Есть и те, кто младше «Своей игры»...

– Видите ли, к сожалению, и я это подчеркиваю, мы не занимаемся манипуляциями. В большинстве случаев игроки тянут жребий. То, что в этом смысле мы честны, ярко иллюстрирует тот факт, что в программе зачастую играют два человека с одинаковыми именами. А иногда… и три. И несчастному ведущему приходится ломать язык и говорить: «Юрий Анатольевич, а теперь вы, Юрий Абдумажитович, а теперь вы, Юрий Анатольевич». Вот так и происходит.

С годами эрудитов меньше не становится. Программа закрылась бы, если бы в нее не играли и сами люди не испытывали большого желания в нее сыграть. И им огромное спасибо за это!

– Молодые играют лучше? Обладают большими знаниями, чем старожилы проекта?

– При одинаковом количестве знаний, как правило, выигрывает тот, у кого лучше реакция, а не тот, у кого больше опыта. Естественно, у молодых людей реакция получше.

Ничего смешного

– За 25 лет существования передачи перед вами прошли сотни участников. Были ли те, кто вас удивил, да еще так, как вы никак не могли предположить?

– Я на самом деле не перестаю удивляться. И достаточно часто произношу про себя: «Откуда вы это знаете»? За четверть века я научился отвечать на один и тот же вопрос журналистов: припомните что-нибудь забавное со съемок. Скажу честно, не так много забавного происходит на съемках «Своей игры». У нас все статично: люди стоят и отвечают на вопросы. Иногда смешно и парадоксально. Всякое бывает, но каких-то ярких случаев было не так много. Ни для кого не секрет, что подобные передачи записываются циклами, то есть несколько передач сразу. За одну передачу я задаю 91 вопрос. За один цикл – около двух тысяч. И, конечно же, во время съемочного процесса, когда идет запись третьей игры, ты уже не очень хорошо помнишь, кто выиграл в первой.

– Петр, во время игры у вас перед глазами 91 карточка?!

– Да! Но сейчас, спустя 25 лет, мы задумались: а не сделать ли для ведущего монитор и зачитывать вопросы с него?

– Как удается вовремя достать нужную карточку и задать вопросы?

– Это, пожалуй, я умею делать лучше всех на планете – быстро вытаскивать карточку с нужным вопросом. Этому можно научиться за пару часов. Я прекрасно понимаю, что это уже несовременно, но, к сожалению, программное обеспечение было устроено так, что вопрос подается прежде всего на экран для зрителя. И он может выглядеть так: «В 1988 году было добыто 1,4 триллиона тонн». Я так никогда не произношу, поэтому мне нужно в одну секунду воткнуться в цифры и сказать: один триллион четыреста миллиардов. Очень часто числительные, которые быстро пишутся, долго читаются. Но все это происходит стремительно, и я пишу себе в карточки памятки: переделываю римские числительные на латинские, ставлю ударения, подчеркиваю сложно выговариваемые слова. Поймите одну простую вещь: ведущий в «Своей игре» существует как функция в первую очередь для зрителя. Я всегда повторяю: хороший игрок в «Своей игре» иной раз не знает, как выглядит ведущий (смеется), потому что он быстро-быстро читает вопросы глазами на экране, потом переводит глаза на специальную лампочку, которую зрители не видят, – она сигнализирует игроку, что можно отвечать и нужно быстро нажать на кнопку, чтобы дать ответ. Ведущий нужен, когда есть вопрос «Аукцион» или «Кот в мешке», во всех остальных случаях ведущий – это функция!

– Откройте секрет: что написано на карточках?

– Вопрос и ответ. И здесь нужно быстро сориентироваться: правильно тебе ответили или неправильно. Зачастую игроки более осведомлены, чем ведущий. Условно говоря, отвечая про самую высокую вершину мира, можно сказать Эверест, а можно и Джомолунгма. И оба ответа будут правильными. И таких примеров не счесть. Иногда тебе правильно отвечают, и ты на секунду зависаешь, чтобы понять ответ, потому что в карточке написано совершенно другое. Я с вопросами стараюсь знакомиться до съемок, хотя это неправильно. Некоторое время я не знакомился с вопросами, чтобы сузить круг посвященных людей во избежание жульничества. Но потом понял, что это невозможно – с ходу выхватить карточку из кассы (как мы ее называем), быстро прочитать вопрос и понять, о чем идет речь.

Ну если пирамиды поставят под окна…

– Как используете перерывы в работе над проектами?

– Я бы не сказал, что у меня много свободного времени. Иногда что-то делаю, веду, к примеру, какие-то мероприятия, которых в последнее время стало меньше, да и стали они другого характера – более протокольные, а я в них не очень вписываюсь. Вот что я могу сделать не задумываясь, так это провести «Свою игру». Для кого угодно! Здесь я функция: проговорил, задал вопросы, и все, до свидания!

– Любите путешествовать?

– Нет, нет, нет. Я в свое время сказал Денису Евстигнееву, что с удовольствием посмотрю на пирамиды, но если их поставят ко мне под окна. Специально для этого куда-то ехать, сменить климат – это не мое. Не приучен я к отдыху. У меня даже дачи нет. Я человек Дмитровского шоссе, где живу 50 с лишним лет в одной и той же квартире. Вы можете найти какого-нибудь ведущего федерального канала с большим стажем работы, который проживает в 20-метровой квартире? Интеллектуальные игры – это не самая дорогая и высокооплачиваемая работа.

Автор: Александр ГЕРАСИМОВ