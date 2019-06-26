Потратились на лекарства? Обратитесь в налоговую Гражданам России возместят покупку любых назначенных врачом медицинских препаратов на сумму, не превышающую 120 тысяч рублей. Раньше такой налоговый вычет предоставлялся только за приобретение лекарств из утвержденного правительством РФ перечня.

Соответствующий законопроект комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал верхней палате парламента к одобрению 11 июня, сообщает «Парламентская газета».

Кроме того, правительственные поправки, принятые Госдумой 30 мая, освобождают ряд компенсационных выплат от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Речь идет о поправках в Налоговый кодекс, которые касаются конкретизации налогообложения более десятка социальных выплат.

Так, от НДФЛ освободят:

– ежемесячные денежные выплаты гражданам, которые подверглись воздействию радиации;

– доходы в виде ежегодной денежной выплаты почетным донорам России;

– доходы в виде единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, предусмотренных программами «Земский доктор» и «Земский фельдшер»;

– доходы в денежной и натуральной форме, полученные в связи с рождением ребенка;

– оплату дополнительных выходных дней гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами;

– денежную компенсацию взамен полагающегося из государственной собственности земельного участка;

– компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов на оплату коммунальных услуг.

Одна из наиболее важных позиций законопроекта касается социального налогового вычета при получении медицинских услуг и лекарственного обеспечения. Если сейчас вычет предоставляется только в отношении лекарственных средств, включенных в перечень, утвержденный правительством, то после принятия закона граждане смогут частично возместить затраты на покупку любых лекарств, назначенных врачом, на сумму, не превышающую 120 тысяч рублей за налоговый период. Условием для получения выплаты останется лишь назначение лекарства врачом, то есть наличие рецепта на него.

Автор: Отдел новостей «В »