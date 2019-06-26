Шагай, чтобы сердце стучало без сбоев Приморье вошло в число участников проекта «Каждому городу – маршрут здоровья!» и поддержит летнюю всероссийскую акцию «10000 шагов к жизни», приуроченную ко Дню молодежи России, сообщает краевая пресс-служба.

Масштабная акция, цель которой – объединить людей для двигательной активности и поддержания здоровья, пройдет в нынешнюю субботу, 29 июня, по всей стране. Как поясняют в краевом департаменте здравоохранения, такие мероприятия – хороший повод обратить внимание большого количества людей на то, как важно вести здоровый образ жизни и что необходимо делать каждый день, чтобы сердце работало дольше и без сбоев.

В Приморье давно реализуются программы активного долголетия, нацеленные на ЗОЖ, отмечают в ведомстве. Каждую субботу в течение семи лет врачи медицинской профилактики проводят оздоровительный проект «Прогулка с врачом» на набережной Цесаревича во Владивостоке и акции «10000 шагов к жизни» в разных населенных пунктах края. Они уже прошли в Находке, Спасске-Дальнем, Уссурийске, Октябрьском, Лазовском, Партизанском районах.

– 10000 шагов – не случайно выбранная цифра для акции, – подчеркивают специалисты. – Это рекомендуемый ежедневный минимум для укрепления сердечно-сосудистой системы и улучшения ее работы.

К участию в акции приглашаются все муниципальные образования региона. По всем вопросам можно обращаться к куратору акции по Приморскому краю – в Краевой центр медицинской профилактики КГБУЗ «ВКДЦ» (Бароевой Лидии Амзоровне, телефон 8-902-480-20-22).

Автор: Отдел новостей «В»