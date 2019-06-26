2017‑й: Без потрясений – и слава богу… Накануне 30-летия «Владивостока» мы продолжаем публиковать фотовоспоминания о пройденном пути. Пройденном всеми вместе: нашей газетой, нашими верными читателями, нашим городом и краем, нашей страной.

Фотохроники с 1989-го (это, напомним, год основания «В») по 2016 год вы можете найти в номерах за 12 сентября, 17 октября, 7 и 21 ноября, 5 и 19 декабря 2018 года, 23 и 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 19, 27 марта, 3, 10, 17, 24 апреля, 2, 8, 16, 22, 29 мая, 5, 13 и 19 июня нынешнего года.

А сегодня в кадре год 2017-й. Им мы и завершаем наши фотовернисажи. Ибо прошлый, 2018-й, еще совершенно свеж в памяти, а нынешний год становится историей ежедневно.

Итак, год 2017-й. Что о нем вспомнить? Город жил и переживал разнообразные события, коих было немало. Встречал гостей, иностранных моряков и любопытных туристов. Юбилейные, 15-е «Меридианы Тихого» украсили своим присутствием восхитительные мировые звезды Фанни Ардан и Настасья Кински. Горожане радовались фестивалям всех мастей, отмечали с восторгом традиционные праздники, наряжались в полосатых хищников на День тигра.

Весной 2017-го гордость Владивостока – фуникулер, один из всего двух, имеющихся в стране, отмечал красивый юбилей – 55-летие. Тогда же впервые за все время проведения краевого конкурса «Учитель года» победу одержал учитель физкультуры – Валерий Думлер, а победителем городского конкурса тоже впервые стал мужчина, учитель истории из школы № 63 Александр Жигжитов. И мы знакомили своих читателей с ними, сами восхищаясь такими замечательными земляками.

И также впервые Владивосток получил градоначальника, избранного не всенародным голосованием, а назначенного по итогам конкурса. Виталий Веркеенко оказался мэром всего на год, но об этом мы узнаем, конечно, позже. А пока все смотрели на него с интересом: куда поведет город, которому за предыдущие 10 лет, в общем-то, был задан правильный вектор развития?

Жизнь шла своим чередом. Правда, каких-то знаковых, больших событий – вроде открытия дороги или нового детского сада, появления очередного сквера или школы – в истории 2017-го не вспоминается. Ну что ж, тут можно сказать одно: прожили год без потрясений и больших скандалов – и слава богу. Движемся дальше…

Вот и прошлись мы с вами, дорогие читатели, по волнам нашей памяти вместе с фотокорами «В». Вспоминали веселое и горькое, цветное и черно-белое, смеялись и грустили. Вы оставили нам немало лайков в соцсетях возле каждого снимка из этой рубрики, писали комментарии, звонили в редакцию, и мы понимали, что вы вместе с нами снова пережили эти три десятка лет. Мы завершаем рубрику, но обещаем: через 30 лет повторим!

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ