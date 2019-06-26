УЗИ ветеранам могут сделать прямо дома Приморские десантники подарили госпиталю для участников боевых действий новейшее оборудование

Приморский филиал Союза десантников ВДВ России совместно с общероссийским благотворительным фондом «Память поколений» передал госпиталю для ветеранов войн во Владивостоке современное высокотехнологичное медицинское оборудование для диагностики, лечения и реабилитации.

Торжественная церемония вручения сертификатов медикам состоялась на минувшей неделе, хотя сами аппараты и кресло-каталку для обездвиженных людей стационару направили чуть ранее, чтобы их можно было настроить и опробовать. На эту благую цель потрачено свыше 3,2 млн рублей, собранных безвестными меценатами.

Новые возможности

Благодаря этой помощи в госпитале появился диагностический ультразвуковой аппарат экспертного класса. С его помощью можно обследовать весь организм пациента буквально за полчаса. Проверке подвергаются сердце, почки, брюшная полость, щитовидная железа и прочие жизненно важные органы, костная и мочеполовая системы, суставы. Точность исследования поражает врачей, поскольку оно позволяет различать мельчайшие детали внутренних органов. И дает возможность врачу распознать заболевание на самых ранних стадиях, поставить диагноз при еще размытой картине клинических проявлений, своевременно назначить лечение.

Также стационар теперь имеет в своем распоряжении коагулометрический анализатор для проведения анализа крови, современные программы по IT-технологиям для расчетов исследований и другое оборудование.

– Портативный УЗИ-аппарат «Mindray 7» японского производства – переносной, премиум-класса – это мечта любой клиники, – рассказала корреспонденту «В» заведующая отделением функциональной диагностики госпиталя Ирина Маслова. – Мы уже приступили к тестированию наших пациентов, делаем УЗИ щитовидной и других желез, другие исследования. Безусловно, мы рады такому подарку.

В чем еще преимущество данного аппарата? Его легко можно перевезти с места на место. То есть некоторые больные из числа пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны и тыла, блокадников Ленинграда или участников военных конфликтов находятся не в стационаре, а у себя дома. Теперь мы сможем приезжать к ним и, не особо тревожа пациентов, проводить обследование. Это касается не только Владивостока, но и любого населенного пункта на территории Приморья.

– Безусловно, очень важно помнить и заботиться о тех, кто посвятил свою жизнь защите Родины и ее интересов и отдал ради этого свое здоровье, – отметил главный врач КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» заслуженный врач России, кавалер ряда государственных наград Валерий Приходько. – Наш госпиталь приступил к работе в 2001 году. Каждый год здесь проходят обследование и лечение в среднем 5 тысяч человек. Среди них не только ветераны Великой Отечественной, но и воины, прошедшие через горнило боевых действий в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Анголе, Чечне, Дагестане, вплоть до нынешней Сирии. У нас на учете находятся 225 тысяч жителей Приморья. И лечатся здесь люди из всех муниципальных образований.

Что касается новой аппаратуры. Естественно, в нашем госпитале есть необходимое оборудование, приобретенное за средства бюджета. Но мы никогда не отказываемся от дополнительной помощи. Ведь она идет на пользу нашим пациентам, это новые возможности для успешного лечения.

Помощь не кончается

– Для нас это не разовая акция, – подчеркнул в беседе с корреспондентом «В» руководитель Приморского филиала Союза десантников ВДВ России Андрей Водеников. – В прошлом году в реанимацию госпиталя для ветеранов передали оборудование для вентиляции легких на общую сумму 3,6 млн рублей, которое спасло много жизней. Минувшей зимой приобрели коляску производства Германии по индивидуальным размерам для участника боевых действий в Чеченской Республике капитана спецназа Андрея Дегтяря. Еще раньше в Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов передали многофункциональные кровати с противопролежневыми матрасами, ортопедические подушки для пожилых людей с проблемами позвоночника, медицинские приборы для стариков с заболеваниями сердца и сахарным диабетом. Кроме того, за последнее время адресную поддержку в Приморье получили 32 ветерана боевых действий на сумму 1,2 млн рублей.

Разумеется, мы и дальше будем оказывать посильную помощь. Кстати, Союз десантников России является одним из учредителей благотворительного фонда «Память поколений», и вы можете видеть позитивный результат нашей совместной работы.

На сегодняшний день в Приморье насчитывается свыше 12 тысяч ветеранов боевых действий – начиная с Великой Отечественной войны и заканчивая боевыми действиями в Сирийской Арабской Республике. Многие из них нуждаются в поддержке.

Комментарий

Виктор Фисенко, директор департамента здравоохранения, отметил в беседе с корреспондентом «В»:

– В Приморье ведется работа по переходу на цифровые виды сбора и хранения данных по разным видам заболеваний. Поэтому так важно оснащение поликлиник и больниц современным диагностическим и лечебным оборудованием. Оно позволит избавить медицинский персонал от лишней бумажной работы и хранения бумажной информации. Несомненно, переданное в подарок оборудование благоприятно скажется на работе врачей и поможет нашим больным. Хотя и оснащение медицинских учреждений новейшим оборудованием по федеральной и краевой программам ведется также весьма активно. Переданное в прошлом и нынешнем годах госпиталю для ветеранов войн оборудование для диагностики и реанимации, лабораторных исследований является самым новейшим. Оно позволит сделать медпомощь более качественной и доступной.

Справка «В»

Госпиталь для ветеранов войн расположен в зеленой зоне Владивостока – на улице Новожилова – на площади более 5 гектаров. Он включает в себя стационар на 260 коек, в том числе 235 коек для ветеранов войн и труда, а также поликлинику на 302 посещения в смену (находится на улице Гамарника). В шестиэтажном лечебно-диагностическом корпусе работают клинические отделения: два терапевтических, неврологическое, хирургическое, профпатологическое, анестезиологии и реанимации, физиотерапевтическое и ряд других.

Здесь в обязательном порядке проходят обследование и получают необходимую помощь все приморские ветераны Великой Отечественной войны, а также участники различных войн и боевых конфликтов.

Автор: Николай КУТЕНКИХ