Внимательный читатель приглашен в ресторан Что ж, наш без малого девятимесячный конкурс-марафон «Внимательный читатель», посвященный 30-летию «В», к сожалению, подходит к завершению.

На прошлой неделе за 15 минут мы приняли почти полсотни ответов, из которых «рука судьбы» выбрала шесть победителей.

Оксане Кучинской достались билеты на спектакль Иркутского музыкального театра «Граф Монте-Кристо». Оксана сейчас находится в декретном отпуске, но заверила нас, что обязательно найдет время выбраться в театр: молодой маме тоже нужно выходить в люди. По ее словам, она читает нашу газету и в Интернете, но чаще в печатной версии, потому что «приятно перелистывать бумажные страницы».

Пенсионерка Наталья Горина тоже получила возможность посмотреть музыкальный спектакль в исполнении иркутских артистов, ей достались билеты на «Севастопольский вальс». Наталья Николаевна регулярно участвует в нашем конкурсе, но победить ей удалось впервые. «Я когда узнала, что выиграла, прыгала до потолка», – рассмеялась читательница. С собой в театр она позвала подругу.

Еще один читатель, Владимир Белкин, стал обладателем фотоальбома «В борьбе за свободу». Сам он бывший военный и потому приз оценил по достоинству: «В магазине подобного не купишь». Владимир Васильевич – один из наших самых первых подписчиков и вот уже 30 лет читает газету «Владивосток». «Вот только бы еще доставляли вовремя», – пожаловался он на работу почты. Но пообещал прорекламировать «В» среди коллег и знакомых, чтобы выписывали, покупали, участвовали в конкурсах и тоже получали призы.

Еще один фотоальбом, «Даманский излом», достался нашему читателю Виталию Решетникову. По его признанию, этот приз для него очень важен – он сам во время Даманских событий служил в погранвойсках, а двое его сослуживцев участвовали в этом военном конфликте.

Татьяне Леонидовне Ярошенко досталась книга Тоидзуми Енэко «Сирень и война». Забирал книгу ее супруг Сергей Федорович, который также с удовольствие читает нашу газету по рекомендации жены.

Шикарный фотоальбом «Посмотри на Владивосток» достался нашей читательнице Татьяне Забировой. Сама Татьяна Васильевна живет в Лесозаводске, поэтому приз забрал ее зять.

Увы, билеты в театр молодежи пропали: победительница позвонила в день спектакля и отказалась от приза.

А теперь внимание: в этом номере вам необходимо найти новую кодовую фразу – «Дорогие читатели, с юбилеем любимой газеты!», позвонить нам в четверг, 27 июня, с 11.00 до 11.15 по телефону 241-56-25 и сообщить, в какой статье она спрятана.

Главным призом станет сертификат в ресторан Zuma (спасибо, Zuma!) стоимостью 5 тысяч рублей. Также разыгрываются приглашения в театр ТОФ со свободной датой и на любой спектакль и билеты в Приморскую картинную галерею на основную экспозицию. И, конечно же, прекрасные книги и фотоальбомы.

Автор: Анжелина ШИЛАН