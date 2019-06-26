Внимательный читатель приглашен в ресторан

Что ж, наш без малого девятимесячный конкурс-марафон «Внимательный читатель», посвященный 30-летию «В», к сожалению, подходит к завершению.

26 июнь 2019 Электронная версия газеты "Владивосток" №4528 (6233) от 26 июнь 2019

На прошлой неделе за 15 минут мы приняли почти полсотни ответов, из которых «рука судьбы» выбрала шесть победителей. 

Оксане Кучинской достались билеты на спектакль Иркутского музыкального театра «Граф Монте-Кристо». Оксана сейчас находится в декретном отпуске, но заверила нас, что обязательно найдет время выбраться в театр: молодой маме тоже нужно выходить в люди. По ее словам, она читает нашу газету и в Интернете, но чаще в печатной версии, потому что «приятно перелистывать бумажные страницы».  

Пенсионерка Наталья Горина тоже получила возможность посмотреть музыкальный спектакль в исполнении иркутских артистов, ей достались билеты на «Севастопольский вальс». Наталья Николаевна регулярно участвует в нашем конкурсе, но победить ей удалось впервые. «Я когда узнала, что выиграла, прыгала до потолка», – рассмеялась читательница. С собой в театр она позвала подругу.

Еще один читатель, Владимир Белкин, стал обладателем фотоальбома «В борьбе за свободу». Сам он бывший военный и потому приз оценил по достоинству: «В магазине подобного не купишь». Владимир Васильевич – один из наших самых первых подписчиков и вот уже 30 лет читает газету «Владивосток». «Вот только бы еще доставляли вовремя», – пожаловался он на работу почты. Но пообещал прорекламировать «В» среди коллег и знакомых, чтобы выписывали, покупали, участвовали в конкурсах и тоже получали призы.

Еще один фотоальбом, «Даманский излом», достался нашему читателю Виталию Решетникову. По его признанию, этот приз для него очень важен – он сам во время Даманских событий служил в погранвойсках, а двое его сослуживцев участвовали в этом военном конфликте.

Татьяне Леонидовне Ярошенко досталась книга Тоидзуми Енэко «Сирень и война». Забирал книгу ее супруг Сергей Федорович, который также с удовольствие читает нашу газету по рекомендации жены.

Шикарный фотоальбом «Посмотри на Владивосток» достался нашей читательнице Татьяне Забировой. Сама Татьяна Васильевна живет в Лесозаводске, поэтому приз забрал ее зять.

Увы, билеты в театр молодежи пропали: победительница позвонила в день спектакля и отказалась от приза.

А теперь внимание: в этом номере вам необходимо найти новую кодовую фразу – «Дорогие читатели, с юбилеем любимой газеты!», позвонить нам в четверг, 27 июня, с 11.00 до 11.15 по телефону 241-56-25 и сообщить, в какой статье она спрятана. 

Главным призом станет сертификат в ресторан Zuma  (спасибо, Zuma!) стоимостью 5 тысяч рублей. Также разыгрываются приглашения в театр ТОФ со свободной датой и на любой спектакль и билеты в Приморскую картинную галерею на основную экспозицию. И, конечно же, прекрасные книги и фотоальбомы.

Автор: Анжелина ШИЛАН