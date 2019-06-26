Это не вопрос прошлого века. Это вопрос будущего Почему День памяти и скорби, как и День Победы, останутся с нами навсегда

22 июня 2019 года. В этот обещавший теплую погоду и ясное небо обычный летний день ровно в 9 часов на Лесном кладбище Владивостока и в Гайдамакском сквере собралось несколько поколений людей в военной форме: ветераны Великой Отечественной и локальных войн, военнослужащие Восточного военного округа и Тихоокеанского флота, юнармейцы. К ним присоединились общественники из военно-исторического клуба «Дальневосточный фронт» и священнослужители, представители городской власти. Всех их собрала акция «Горсть памяти».

Не забывай, страна огромная

Город воинской славы Владивосток одним из первых поддержал всероссийскую военно-патриотическую акцию «Горсть памяти». Ее участники собрали землю с мест воинских захоронений времен Великой Отечественной войны, чтобы передать в будущий главный мемориал страны в Подмосковье.

На Лесном кладбище была собрана земля с захоронения красноармейца Владимира Цыбульского, уроженца Владивостока, погибшего в августе 1942 года под Воронежем. Его останки были обнаружены поисковиками в 2016 году и возвращены в родной город. В торжественной церемонии принял участие ветеран Великой Отечественной войны, участник «огненных рейсов» Геннадий Степанович Иванько.

В Гайдамакском сквере фронтовик, участник битвы на Курской дуге Исаак Семенович Ланцман и другие участники акции собрали землю с братской могилы моряков-тихоокеанцев, погибших в боях с японскими империалистами.

В Уссурийске «Горсть памяти» была собрана у мемориала на месте захоронения 379 командиров и бойцов, умерших от ран в 310-м Уссурийском военном госпитале в 1942–1946 годах. Кроме того, был взят грунт со дна Японского моря в заливе Петра Великого с мест гибели подводных лодок Тихоокеанского флота М-49 и М-63 в августе 1941 года.

Землю с могил советских воинов и грунт с морского дна поместили в специальные контейнеры – «солдатские кисеты» – и заложили в гильзы артиллерийских снарядов, которые позже установят на мемориальном комплексе вокруг главного храма Вооруженных сил России, строящегося в парке «Патриот» в Подмосковье. Его торжественное открытие запланировано на следующий год, к 75-летию Великой Победы…

Состоялась в этот день и традиционная акция «Свеча памяти». В этом году в скорбном шествии приняли участие более полутора тысяч жителей приморской столицы. Колонна прошла по Корабельной набережной до Стены памяти у мемориала «Боевая слава ТОФ», где состоялся памятный митинг, завершившийся возложением венков и цветов к Вечному огню. Здесь же губернатор края Олег Кожемяко передал приморскую «горсть памяти» военнослужащим, которые доставят ее в Москву.

– Победа далась нашему народу неимоверной ценой, – подчеркнул глава региона. – Миллионы советских граждан, в том числе 60 тысяч приморцев, пали на полях сражений. И наше поколение должно сделать все, чтобы эта трагедия не повторилась, чтобы наши дети и внуки жили в мирной стране.

Помнить тяжело. Забывать нельзя

К Вечному огню в этот день пришли многие горожане, чтобы почтить память тех, кто воевал и принес нашей стране Победу.

Пенсионер Борис Тризна взял с собой красные гвоздики и фотографии своих родных, павших на фронтах Второй мировой. «Я не мог не пойти сегодня вместе со всеми в шествии, потому что хотел выразить всю печаль войны: погибли лучшие люди нашей страны. Это невосполнимая потеря, – объяснил он. – Для меня Родина – синоним матери, которая всегда будет рядом с тобой, что бы ни произошло».

Елена Златина, зампредседателя общественной организации «Дети войны», рассказала о трагедии своей семьи: «Мне довелось своими глазами увидеть события этой ужасной войны. Мой отец и три его брата ушли на фронт, и ни один не вернулся. Благодаря им и миллионам таких же героев сегодня мы живем в нашей стране и дышим полной грудью».

Жительница Владивостока Мария Кузьменкова выразила благодарность и уважение всем героям Великой Отечественной. Семью Марии судьба уберегла: все ее героически сражавшиеся предки – дедушка, его многочисленные братья – вернулись с войны живыми, прожили долгую, наполненную разными событиями жизнь. И это тоже было победой.

– 22 июня – одна из тех дат, которые помнить тяжело, но забывать нельзя, – уверен председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик. – Великая Отечественная война коснулась всей страны, каждого человека. Важно помнить всех, кто воевал, трудился в тылу, кто ковал нашу Победу для будущего наших детей.

О важности сохранения памяти о подвиге предков говорил и председатель городского Совета ветеранов Сергей Кондратенко. Именно поэтому ветеранские объединения столько сил и времени тратят на военно-патриотическую работу с молодежью.

– В стране продолжают нарастать тенденции к обесцениванию роли советских людей в победе над фашизмом, – с горечью отметил полковник Кондратенко. – Существует мнение, что из года в год праздничным мероприятиям, посвященным победе над фашизмом, уделяется слишком много внимания. Наиболее радикально настроенные граждане говорят и о том, что события 1941–1945 годов и вовсе следует оставить для учебников истории, а ежегодные празднования отменить. Но такие мнения могут разрушить связь страны с историей, привести ее к прошлым ошибкам.

Да, 78 лет – не такой уж большой срок, если оценивать их с точки зрения истории и изменений в социально-политическом и других аспектах общественного сознания. Вопросы, которые поставила перед человечеством Вторая мировая война, – вовсе не вопросы прошлого века, они непосредственно связаны с нашей сегодняшней жизнью. Они связаны с тем, чтобы 22 июня всегда было только обычным летним днем, обещавшим теплую погоду и ясное небо.

Автор: Кирилл КУЗЬМИН