В День города экскаваторы устроят шоу. Трижды Шоу экскаваторов, посвященное 159-летию Владивостока, состоится в субботу, 29 июня, на центральной площади приморской столицы.

Три представления – в 11.45, 18.45 и 22.20 – будут организованы в рамках праздничной программы, которую готовит гостям и жителям краевого центра администрация города.

Как сообщили в управлении культуры мэрии, шоу экскаваторов состоится во Владивостоке уже во второй раз. Как и в прошлом году, его представит предприятие «Стройкомплект» – официальный дилер спецтехники JCB (Великобритания) на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. У гостей праздника будет возможность увидеть, как пять тяжелых машин синхронно «танцуют» под музыку и с помощью собственной гидравлической системы, опираясь на ковши, поднимаются на высоту более двух метров.

Весь день выставка экскаваторов будет открыта для посетителей. Все желающие смогут посидеть в кабине машин и почувствовать себя операторами спецтехники. Для детей будет организован конкурс, призом которого станет возможность прокатиться на мини-погрузчике. Вечернее представление, которое состоится после концерта Эммы М и фейерверка (ориентировочно в 22.20), пройдет одновременно с файер-шоу.

Автор: Отдел новостей «В»