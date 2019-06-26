Под тарелочку ухи и звуки нестареющего вальса
Гостей и жителей Владивостока сегодня, 26 июня, ожидает еще одна танцевально-развлекательная программа – «Легендарный город мой».
На площадке Дворца культуры железнодорожников (Партизанский проспект, 62а) пройдут концерт творческих коллективов и танцевальная программа в сопровождении военного оркестра управления Федеральной службы войск национальной гвардии.
Праздник посвящен Дню города, который Владивосток отметит 2 июля. «Всех гостей также угостим ухой и сладким чаем», – добавили в административно-территориальном управлении Первореченского района.
Начало праздника в 14 часов. Вход свободный.
Автор: Отдел новостей «В»