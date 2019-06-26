Разрешите пригласить вас на танец Во Владивостоке начинаются «Летние вечера в парке 50+». Первый из них состоится сегодня, 26 июня, на площади возле краевого Дома молодежи в 18.00, сообщает пресс-служба края.

«Мы хотим предложить горожанам, как в спорте, немного размяться перед официальным стартом краевой акции, который будет дан в начале июля. Но обещаем, что и в среду в парке Победы скучно не будет», – заявляют организаторы.

Впрочем, в Арсеньеве, Спасске-Дальнем, Спасском районе танцевальные вечера для жителей возраста 50+ уже проходят с начала лета. Сегодня о своем участии в акции заявили 17 муниципалитетов.

«К нам обращаются жители территорий, где подобные вечера не были организованы. Предлагаю руководителям муниципалитетов исправить положение, продумать организационные моменты. На помощь могут прийти специалисты филиалов Приморского центра соцобслуживания, общественники, волонтеры разных возрастов», – рассказала и.о. директора департамента труда и соцразвития Светлана Красицкая.

Информацию о том, где и когда «Летние вечера в парке 50+» будут проходить в муниципальных образованиях, можно получить в филиалах Приморского центра социального обслуживания населения по месту жительства.

Автор: Отдел новостей «В»