С первых полос Желаете оказаться в самом центре машины времени? Приходите в Музейно-выставочный центр ВГУЭС на фотовыставку «С первых полос», которая открывается 28 июня. Коллектив газеты «Владивосток», отмечающий в эти дни 30-летний юбилей любимого издания, приглашает вас прогуляться туда и обратно во времени. На 10, а то и больше лет назад.

Мы сознательно включили в юбилейную выставку снимки, сделанные фотокорами «Владивостока» уже в цифровом формате. Век такой, время такое – некогда настоящему газетному фотокорреспонденту сегодня во-зиться с пленкой, проявкой и печатью. Подчас кадр идет в номер прямо, что называется, с колес – снял событие, примчался в редакцию, а у тебя уже стоят над душой: «Сбрасывай снимки скорее, номер ждет!»

Как часто слышат эту фразу фотокоры «В», вы и представить не можете. Не верите? Спросите у любого, кто сотрудничал с газетой за эти 30 лет и продолжает сотрудничать: у Валентина Труханенко, Юрия Мальцева, Владимира Бочарова, Валерии Кузоры, Алексея Воронина, Карины Поздняк, Сергея Орлова, Игоря Новикова… То же самое ответили бы вам и те фотокоры, которых уже нет с нами, но чьими именами и фотографиями газета гордится: Вячеслав Воякин, Василий Федорченко.

И каждый из тех, чьи снимки вошли в экспозицию, подтвердит: хороший кадр тот, что действительно «идет на первую», тот, которым можно гордиться, и далеко не всегда он плод мучительных усилий и долгих стараний. Это газетная специфика – фотокор всегда немного спешит, но в то же время всегда помнит: он работает для истории, как бы высокопарно это ни звучало. И пусть из сотни, а то и больше отснятых кадров в номер попадет только пара, это не имеет значения. На бумаге, в газете они – на века.

Поэтому фотокоры «В» (и мы гордимся этим фактом) – немного волшебники. Они не просто смотрят, они видят! Они не просто щелкают затвором фотоаппарата, они фиксируют время, останавливают и продлевают его. И даже спустя 10, 20, 30 лет мы с вами можем остановиться у красивого и в то же время информативного (это еще одна особенность настоящей репортажной, газетной съемки, когда каждый кадр рассказывает историю, при необходимости даже без журналистского текста) снимка, присмотреться и сказать: «А ведь точно было подмечено!»

Подмечать – это, простите за сравнение, встроенная в хороших фотокоров опция. В любой момент они способны увидеть то, что мы и не заметим. Увидеть, снять рюкзак, лихорадочно и в то же время спокойно достать фотоаппарат – и получить кадр. На первую!

Вы увидите лишь малую толику фотографий из архива газеты «Владивосток». Для всех не хватит ни одного помещения. Прогуляйтесь. Посмотрите. Не спешите. Возможно, вы не вспомните тексты, которые иллюстрировали этими снимками. Но вы вспомните годы жизни нашего города и края, унесетесь воспоминаниями в прошлое и вернетесь в настоящее уже чуточку другим человеком. Человеком, который осознал: каждый день все эти годы рядом с ним были газета «Владивосток» и мы, все ее сотрудники.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ