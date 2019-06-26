«Адмирал» спустил 11,5 млн на штрафы. Авиаперевозчику Контрольно-счетная палата выявила ряд нарушений в использовании хоккейным клубом краевых субсидий

Чартерные авиаперелеты вместо поездок экономклассом обошлись ХК «Адмирал» в дополнительные 11,5 млн рублей. Большая часть этой суммы – штрафы, наложенные авиаперевозчиком.

В финансовых аспектах деятельности автономной некоммерческой организации по развитию и организации культуры и спорта «Хоккейный клуб «Адмирал ПК» разбирались на заседании социального комитета Законодательного собрания региона. Результаты проверки клуба депутатам озвучила заместитель председателя краевой Контрольно-счетной палаты (КСП) Валентина Волкова.

На что идут бюджетные миллионы?

Как пояснила аудитор, всего на сезон 2018/2019 (в Континентальной хоккейной лиге и чемпионате России) ХК «Адмирал» выделено 425,6 млн рублей. В 2018 году средства субсидии перечислены клубу в полном объеме. На 2019-й предусмотрены субсидии в размере 165 млн рублей. Из них уже перечислено 57 млн.

Вопреки правилам предоставления субсидий хоккейный клуб не ведет обособленный учет операций, совершаемых за счет бюджетных средств. Согласно ежемесячным отчетам расходы клуба за 2018 год составили 261,6 млн рублей: 33,2 % пошли на оплату труда, 26,4 % – на проезд и провоз багажа, 17,3 % – на аренду и содержание спортивных сооружений, в основном на эксплуатацию «Фетисов-арены».

За первый квартал 2019 года затраты клуба составили 84 млн рублей, что на 27,3 млн превышает объем предоставленной субсидии.

– В связи с тем, что отсутствует обособленный учет операций, мы не смогли установить уровень затрат, которые могут быть возмещены, – отметила Валентина Волкова.

При проверке документов и отчетов, представленных хоккейным клубом, КСП выявила ряд недостатков и нарушений.

Прежде всего следует отметить, что КСК «Фетисов-арена» эксплуатируется при наличии дефектов, допущенных при его строительстве генподрядчиком – ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России», в отношении которого возбуждено производство о признании его несостоятельным (банкротом).

В результате сложившейся ситуации в спорткомплексе не функционируют очистные сооружения, водосливные лотки кровли протекают по стоякам, что приводит к образованию грибка в отдельных помещениях. Во время дождя водостоки протекают через потолочные перекрытия, например, в помещение № 130 (тамбур медицинского пункта) и в тамбуры некоторых касс.

Устранение этих дефектов и недоделок влечет незапланированные расходы бюджета АНО «ХК «Адмирал ПК», а также средств краевого бюджета. Так, в 2018 году был проведен ремонт лестничного марша центральной входной группы на сумму 3 млн рублей. Эти затраты возмещены клубом за счет краевого бюджета.

Красиво летать не запретишь

Кроме того, за счет бюджетных субсидий ХК возмещал затраты на проезд и провоз багажа спортсменов и представителей команды чартерными авиарейсами, эти затраты сформировались от экономической стоимости бронирования всего самолета на сумму 80,9 млн рублей.

Однако в соответствии с соглашением клуба со спортивным департаментом администрации края возмещение затрат на проезд и провоз багажа должно осуществляться на основе тарифа на перелет в салонах экономкласса.

– Департаменту спорта следует изменить порядок предоставления субсидий с целью исключить возможность затрат на чартерные авиаперевозки, которые предполагают 100-процентную стоимость бронирования всего самолета, а не фактическую стоимость перевозки пассажиров в салонах экономкласса, – подчеркнула Валентина Волкова.

И вот почему. Департаментом приняты и возмещены затраты, которые в принципе не входят в состав расходов на подготовку и участие спортивных команд в соревнованиях. Сумма этих затрат – 11,5 млн рублей. Хоккеистам из-за того, что они забронировали чартер, а не летели экономклассом, пришлось заплатить за противообледенительную обработку воздушного судна (208 тысяч рублей) и оплатить дополнительную посадку самолета в Барнауле, вызванную, по словам представителей клуба, неблагоприятными метеоусловиями (139 тысяч рублей). И самое главное: клуб должен был потратить бюджетную субсидию на оплату штрафа в сумме 11,2 млн рублей, выставленного «Уральскими авиалиниями» в связи с тем, что при наличии 162 пассажирских мест в самолетах, осуществляющих чартерные перевозки, были заполнены не все места.

All inclusive будет дороже

Прокомментировать результаты аудиторской проверки был приглашен генеральный директор АНО «ХК «Адмирал ПК» Александр Смирнов. Отметим, что пост он занял совсем недавно, в мае. Заметим также, что должность гендиректора хоккейного клуба обладает характерной «текучестью». До Смирнова на этом посту отметились Михаил Дудченко, Сергей Сошников, Камил Каджиев, Илья Спокойнов (небезызвестный пиар-советник экс-губернатора Миклушевского) и Александр Филиппенок. Довольно внушительный список для пятилетней истории клуба.

– Если честно, я уже устал слушать разных директоров, – посетовал депутат Игорь Чемерис перед докладом очередного гендиректора «Адмирала». – Все приходят, говорят. Понимаю, что претензии не к вам, Александр Александрович, но с точки зрения развития ситуации – она не меняется. У нас, как в «Свадьбе в Малиновке»: белые приходят – грабят, красные приходят – грабят. Бюджетные деньги уходят, директора клуба меняются. Улучшений качественных нет. Банкротство есть, уголовные дела есть. Ваши объяснения по замечаниям КСП?

– Единственное, что у нас не налажено с точки зрения раздельного учета, – это оплата с отдельных счетов. Это сейчас уже сделано. Все субсидии будут туда поступать, – прокомментировал Александр Смирнов. – Сложность в чем? Оплата единой услуги будет проходить с двух счетов. У нас есть средства спонсоров и деньги из краевого бюджета. Мы проблем не видим, чтобы так работать и исполнять требования.

Что касается «претензий» КСП по поводу пущенных на ветер 11,5 млн рублей, директор ХК пояснил следующее:

– В первую очередь вопрос связан со штрафными санкциями, которые выставили «Уральские авиалинии» и ООО «Конкорд-Трэвел». Я считаю, что у нас никаких договоров с авиалиниями нет, у нас есть договор с агентом – ООО «Конкорд-Трэвел». Это у них там внутренние документы между собой. Возможно, для них это будут штрафы, для нас это все происходит в рамках основного договора. Такие условия были договором предусмотрены. Поэтому согласиться с заключением КСП мы не можем.

Представитель КСП, в свою очередь, задал закономерный вопрос: как клуб собирается отстаивать свою точку зрения? На что гендиректор «Адмирала» заявил, что было подано исковое заявление в суд и на данный момент идут судебные разбирательства.

– Нам бы очень хотелось узнать итоги этого суда, – заметили депутаты. После чего перешли к обсуждению других расходов, оплаченных хоккейным клубом из бюджета и не имеющих отношения к подготовке команды.

– Относительно противообледенительной обработки – дело в том, что, если мы будем летать по принципу All inclusive (все включено. – Прим. ред.), то это будет очень дорого и приведет к еще большим расходам, – пояснил Александр Смирнов. – Поэтому при перелетах каждая услуга включается в договор отдельно. То же самое касается непредвиденной посадки, которая была у нас в Барнауле. Она была связана с неблагоприятными метеоусловиями (по словам Валентины Волковой, справка о неблагоприятных метеоусловиях в КСП подана не была. – Прим. ред.). Это не тот случай, когда кто-то решил своего знакомого в Барнауле повидать. Мы готовимся к новому сезону. Для нас любой отток денежных средств – это минус для грядущих игр. Мы сейчас меняем состав команды, увеличили объем финансирования, чтобы достичь хороших спортивных результатов. Тех, которые ждут от нас жители Приморья.

А результаты когда?

В итоге обсуждение перешло к вопросу результативности игр «Адмирала».

– К каким результатам готовиться? – интересовались депутаты. – Ведь мы частично за счет бюджета финансируем команду профессионалов. Полностью за счет бюджета содержим «Фетисов-арену». За счет бюджета финансируем детскую школу «Адмирал». Но у нас сложная ситуация по достижениям. Детские спортивные школы, которые в отличие от вас получают из бюджета крохи, позиционируются в сообществе намного лучше «Адмирала». Там, по крайней мере, нет склок и скандалов.

Стоит отметить, что ранее юношескую школу «Адмирала» критиковали за особый подход к комплектации воспитанников. По идее, школа должна была искать таланты среди приморских мальчишек и развивать их, но с приходом тренера из другого региона появилась тенденция к набору детей из этого самого региона.

– Сегодня мы делаем упор на детей из Приморского края, – рассказал Александр Смирнов. – Проблема была в том, что мы не могли обеспечить воспитанников из районов и городов края жильем. Сейчас мы этот вопрос решаем.

Однако, как конкретно решается этот вопрос, директор клуба не объяснил.

– Ситуация, которая складывалась у нас в прошлые годы, не быстро, но стабилизируется, – прокомментировал Жан Кузнецов, директор департамента спорта. – Налаживается работа по детско-юношеской спортшколе, уделяем ей сейчас пристальное внимание. В Приморье есть талантливые дети. Мы должны обеспечить им проживание и питание. Что касается финансирования, хотел бы заметить, что «хоккейный» бюджет, который выделяет администрация края, очень маленький. Средства идут и на основную команду, и на юношескую. Но, чтобы на равных состязаться с другими клубами, бюджет нужно увеличивать в разы. Сегодня у «Адмирала» есть партнер, который целенаправленно этим занимается, чтобы мы могли правильно выстроить управление клубом и достичь результатов в хоккее. Спорт – это в первую очередь результат и достижение призовых мест.

Депутаты согласились с увеличением бюджета клуба, но высказались резко против этого увеличения за краевой счет.

– Бюджет увеличивается за счет партнеров клуба, спонсоров, – подчеркнул Александр Смирнов. – Благодаря этому мы смогли вдвое увеличить фонд заработной платы игроков. Раньше «Адмирал» находился на последнем месте из 25 команд КХЛ по этому показателю. Грубо говоря, у лидеров, СКА и ЦСКА, зарплатный фонд был в 10 раз выше. И еще одна из хороших новостей: мы купили чемпиона мира, финна, он вратарь. Рассчитываем, что достойно выступим и попадем в плей-офф. Тем самым будем вызывать интерес общественности к спорту.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ