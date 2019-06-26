Востокцемент: цепная реакция Арест счетов крупнейшего в ДФО производителя стройматериалов обернется для региона экономическим и социальным Чернобылем

В преддверии пятого Восточного экономического форума одному из крупнейших предприятий Дальнего Востока перекрыли кислород. Пять тысяч жителей ДВ могут остаться без работы

20 июня стало известно, что Генеральная прокуратура через Басманный районный суд Москвы наложила арест на расчетные счета группы компаний «Востокцемент», выступающих ответчиками по гражданскому иску о взыскании 3,2 млрд рублей. Это АО «Спасскцемент», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод», ООО «ДВ-Цемент». А также ООО «Востокцемент» и АО ПО «Якутцемент», которые ответчиками не являются.

Деятельность одного из крупнейших производственных холдингов Приморского края и Дальнего Востока, по сути, заблокирована. Следует заметить, что ГК «Востокцемент» помимо прочего является также и одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей ДФО. На предприятиях трудятся порядка пяти тысяч человек. А три завода – АО «Спасскцемент» в Спасске-Дальнем, АО «Теплоозерский цементный завод» в поселке Теплое Озеро Еврейской автономной области и АО ПО «Якутцемент» в поселке Мохсоголлох Республики Саха (Якутия) – являются градообразующими.

Следом за арестом счетов идут сорванные контракты, отсутствие стройматериалов на стройках региона, невыплата заработной платы, налоговых отчислений, остановка программ модернизации. В то время как в регионе декларируются все условия для привлечения и поддержки бизнеса, стабильно работающее предприятие вводят в искусственную кому.

За каждым работником – семья

27 и 28 июня на предприятиях ГК «Востокцемент» должны выдать заработную плату. Уже понятно, что в связи с блокировкой счетов сроки выдачи зарплаты для пяти тысяч сотрудников будут сорваны.

– За 12 лет, что я здесь работаю, в России было два серьезных экономических кризиса, и ни в один из них – ни в 2008 году, ни в 2014 году – мы не останавливали и даже не задерживали выплату заработной платы нашим сотрудникам, – отметила Надежда Клименкова, заместитель генерального директора ГК «Востокцемент» по персоналу. – Что такое компания «Востокцемент»? В первую очередь это наши люди, которые работают на заводах, за которыми стоят их семьи, их дети. Наша позиция – исключительная законопослушность и выполнение всех обязательств перед работниками и клиентами. Наши работники гарантированно получали зарплату два раза в месяц даже в сложные экономические времена. Теперь же, когда Генеральная прокуратура арестовала расчетные счета, у нас просто нет возможности это сделать.

Половина трудового коллектива – порядка 2,5 тысячи человек – приходится на Приморский край. Из них почти 1,8 тысячи работают в АО «Спасскцемент». За каждым работником стоит семья, которую нужно обеспечивать. У многих работников есть ипотека, кредиты, взятые в расчете на стабильный доход. Речь идет о тысячах человек. Вырви этот стабильный доход из цепи, и последует цепная реакция социального взрыва.

Оксана Лобода, кандидат социологических наук и член Российского общества политологов, считает, что приостановка деятельности холдинга «Востокцемент» негативно скажется на социальной ситуации в конкретном населенном пункте и регионе.

«Вспомните обращения к президенту страны трудовых коллективов остановленных в последние годы Асбестовского кирпичного и Баранчинского электромеханического заводов в Свердловской области, «Интауголь» в Республике Коми, Соломбальского целлюлозно-бумажного комбината в Поморье, многих других. Там дело доходило до социальных бунтов, – отмечает она. – Законники принимали выгодные кому-то решения, а спасать положение приходилось главе государства. У нас повторяется точно такая же ситуация. Остановка предприятий однозначно приведет к увеличению безработных и сокращению рабочих мест, к снижению уровня жизни и падению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней со стороны работодателей. Работникам придется уходить в незапланированные отпуска, они потеряют в зарплатах или будут вынуждены искать новую работу. На местах в подобных случаях всегда складывается тяжелое социально-экономическое положение. Народ нищает, чтобы прокормиться, им приходится пользоваться только выращенным на своих дачах и огородах. Такая необдуманная политика снизит общий уровень доверия людей к действующей власти. Разрушить можно все в момент, а восстанавливать придется долго».

Под угрозой – отопительный сезон

Отметим, что заводы Спасска не только являются градообразующими, но и еще ресурсоснабжающими предприятиями. Котельными «Спасскцемента» обслуживается пятая часть отопительной инфраструктуры города. Под угрозой подготовка к отопительному сезону.

Еще серьезнее ситуация обстоит в поселках Теплое Озеро и Мохсоголлох (зимой температуры там доходят до минус 50 градусов). «Якутцемент» и ТЦЗ обслуживают до трети отопительной инфраструктуры поселков, в которых находятся.

Ситуацию с предприятиями «Востокцемента» взяли под контроль первые лица Республики Саха (Якутия) и Еврейской автономной области.

Прокуратура ЕАО направила информацию своим коллегам в Генеральную прокуратуру РФ о вероятных негативных последствиях блокировки счетов и угрозе приостановления деятельности ТЦЗ. Как сообщает официальный сайт ЕАО, губернатор области Александр Левинталь подчеркнул, что Теплоозерский цементный завод – градообразующее предприятие монопоселка, на котором трудятся более 850 человек. Поэтому правительством области будут приняты все меры в рамках действующего законодательства, чтобы предотвратить увольнение людей и остановку деятельности предприятия.

«Мы изучаем эту ситуацию. Блокировка счетов крупнейшего предприятия нашей строительной отрасли в разгар короткого строительного сезона абсолютно нам не нужна, – приводит слова главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева местное издание ЯСИА. – Я думаю, что мы найдем решение с юридической точки зрения, чтобы работа, еще раз говорю, крупнейшего предприятия Якутии не была парализована.

В разговоре с корреспондентом ЯСИА генеральный директор «Якутцемента» Алиш Мамедов отметил, что предприятие не является ответчиком по гражданскому иску о взыскании 3,2 млрд рублей, но сегодня арестованы расчетные счета всех предприятий холдинга «Востокцемент» на Дальнем Востоке, что стало неожиданностью.

«Сейчас Сахалин, Камчатка, Магадан, Приморский край и Якутия останутся без цемента. Этого нельзя допускать. Мы считаем, что предприятие должно стабильно работать, но недели через полторы-две мы встанем. Наши счета арестованы, оплата не проходит», – констатировал он.

Ситуация также сильно беспокоит заказчиков в лице «АЛРОСА», «Силы Сибири». Поступают сотни звонков от строительных компаний, под угрозой срыва программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Строительный бум наоборот

Опасение крупнейших заказчиков продукции «Востокцемента» – лидеров строительной отрасли – далеко не беспочвенны. Приостановка деятельности предприятий по цепочке коснется всей строительной отрасли региона.

«Сама ситуация, конечно же, отрицательная. На отрасли, на девелопменте, на строительстве в том числе, это скажется негативно, – прокомментировал ситуацию директор ООО «Строительная компания «Система» Алишер Аббасов. – Не будет цемента – заводы не будут давать бетон, соответственно, не будет строиться вообще ничего. У нас единственный поставщик цемента – это «Спасскцемент», и основной материал, который используется на стройках, – бетон. Понятно, что в связи с этой ситуацией произойдет стагнация всех процессов. Для строительной отрасли это очень плохо и недопустимо».

Как считает председатель совета АСО «Альянс строителей Приморья» Сергей Федоренко, вслед за остановкой предприятий «Востокцемента» остановятся 90 процентов всех строек Приморья. И не только строек. Встанут и ремонтные, реставрационные работы, поскольку иных каналов поставки цемента хорошего качества в регионе просто нет.

«Можно, конечно, рассматривать вариант поставок из Южной Кореи, но их организация займет даже не недели – месяцы, – отмечает Сергей Федоренко. – К тому же цемент это скоропортящийся продукт, его нельзя закупить надолго и наперед. Да и на стройках нужен не только сам цемент, но и его производные – растворы, бетоны, причем нужны ежедневно. Возможно, на ограниченный срок и на небольшие объемы с помощью южнокорейского цемента можно решить задачу, но чтобы закрыть им все стройки Приморья? Нет, это нереально. Что до китайского цемента – были попытки его ввозить, но там проблемы с качеством. Цемент – очень сложный материал, и добиться приемлемого качества – сложнейшая задача. «Спасскцемент» эту задачу решил, как и южнокорейские производители, но вот о Китае этого пока сказать нельзя».

По словам специалиста, ситуация грозит еще одной опасностью. На стройках в регионе сегодня трудятся десятки тысяч людей.

«И понятно, что с закрытием строек без работы останутся и эти люди», – отметил он.

Рекордный год

Примечательно, что 20 июня «Востокцемент» достиг рекордного показателя по выпуску цемента.

«В этом году сотрудники холдинга установили новый производственный рекорд – выпуск миллионной тонны цемента состоялся 20 июня – на две недели раньше, чем в предыдущие годы, – говорится в официальном пресс-релизе компании. – Ранее это знаковое событие происходило в первой половине июля. Так, в 2018 году юбилейную тонну произвели 5 июля, в 2017-м – 3 июля, в 2016-м – 11 июля, а в 2015 году – 7 июля».

Показатели производства впечатляют. В прошлом году АО «Спасскцемент» выпустило 1,671 млн тонн цемента. ТЦЗ – 291 тыс. тонн. «Якутцемент» – 303 тыс. тонн. Владивостокский бутощебеночный завод – 708 тыс. тонн щебня. Дробильно-сортировочный завод – 306 тыс. тонн щебня.

Продукция холдинга «Востокцемент» сейчас применяется на всех масштабных строительных площадках региона. Это судостроительный завод «Звезда», угольный терминал «Восточный порт» в Приморском крае, магистральный газопровод «Сила Сибири» в Якутии, мост через реку Амур в Амурской области, объездная дорога в Хабаровском крае, трасса Владивосток – Находка – порт Восточный и другие стратегически важные объекты Дальнего Востока.

География поставок и значимость строящихся и уже возведенных объектов еще раз подтверждает востребованность и необходимость качественной продукции на дальневосточном рынке.

Удар по «Востокцементу» пришелся в период роста и процветания, в период серьезных программ по модернизации оборудования, по обновлению технологических линий. В случае реализации самого жесткого сценария на всем этом будет просто поставлен крест.

Эффект домино

«В той ситуации, когда накладывается арест на расчетные счета, в любых размеров организациях начинает работать эффект домино, который может привести к реорганизации предприятий, потому как будут нарушены технологические циклы этих самых производственных компаний, – отмечает Александр Ивашкин, председатель НП «Лига финансовых институтов Приморья». – Это, казалось бы, «простая» процедура измотает за две–три недели экономику предприятий с ее контрактами, договорами, банковскими обязательствами, паспортами сделок, поставками и программами. В итоге (ломать – не строить!) почти искусственно создана обстановка экономического хаоса в моногородах, в которых расположены большинство заводов холдинга «Востокцемент». Экономический потенциал региона в этой ситуации резко падает на глазах. Как и его инвестиционная привлекательность, о необходимости которой вещают с каждой властной трибуны».

По мнению Петра Самойленко, кандидата политических наук, эксперта Российского института стратегических исследований, проблема с арестом Генеральной прокуратурой РФ счетов группы компаний «Востокцемент» несет определенную угрозу для имиджа не только Приморского края, но и всего российского Дальнего Востока, учитывая структуру и географию крупнейшего холдинга по выпуску строительных материалов.

«Подобные процессы отслеживаются чересчур внимательно потенциальными инвесторами и вкладчиками за границей, зарубежными участниками внешнеэкономической деятельности, – считает он. – Подобные факты, особенно при их широкой негативной огласке и обсуждении, могут сыграть крайне отрицательную роль для нашей экономики. Бизнесмены Азиатско-Тихоокеанского региона, что характерно для большинства людей Востока, и так-то крайне осторожно входят со своими инвестициями на нашу территорию. А теперь и вовсе могут притормозить. Мне нынешняя ситуация напомнила вторую половину 90-х годов – начала нулевых. Тогда по всей стране прокатилась волна банкротств и рейдерских захватов, имевшийся со времен советской поры прибыльный бизнес пытались подчинить себе авторитетные предприниматели новой формации. Эта печальная страница в нашей истории много лет потом лежала черным пятном на репутации региона. Она на десятилетия отбила у зарубежных инвесторов всякое желание поддерживать бизнес-контакты с тихоокеанской территорией России. Президенту страны пришлось приложить немало усилий, чтобы переломить тенденцию».

В декабре 2014 года президент России Владимир Путин провозгласил развитие Дальнего Востока приоритетом на весь XXI век. За словами последовало создание специальных регуляторных механизмов: территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. В 2015 году во Владивостоке под эгидой президента открылся Восточный экономический форум. В сентябре будет проведен уже пятый ВЭФ, на котором организаторы обещают доложить высоким гостям, в том числе и главе государства, об экономических итогах пятилетки, а также о том, как удалось за это время улучшить жизнь местного населения. Ситуация с «Востокцементом», безусловно, привлечет внимание инвесторов. Как пример того, как крупный и стабильно работающий холдинг, переживший волну экономических кризисов, в один момент и одним судебным решением оказался на грани выживания, а тысячи работников поставлены под угрозу безработицы.

Обращение холдинга «Востокцемент»

«Уважаемые клиенты и партнеры!

Ввиду сложившейся ситуации вокруг компании «Востокцемент» и входящих в состав холдинга заводов мы считаем необходимым дать ряд разъяснений.

Сегодня, 20 июня, стало известно, что 31 мая 2019 года Генеральная прокуратура через Басманный районный суд Москвы наложила арест на расчетные счета предприятий, выступающих ответчиками по гражданскому иску о взыскании 3,2 млрд рублей. Это АО «Спасскцемент», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод», ООО «ДВ-Цемент». А также ООО «Востокцемент» и АО ПО «Якутцемент», которые ответчиками не являются.

Наши предприятия являются стабильно работающими, не имеющими задолженности по заработной плате и недоимок по уплате налогов. Основные бизнес-ценности компании «Востокцемент» – добросовестность, клиентоориентированность, этичность, надежность, стабильность и ответственность. Главный капитал компании – это люди. Сейчас в холдинге трудится порядка пять тысяч человек. В каждой тонне цемента и щебня, кубе бетона заложен колоссальный труд всех сотрудников нашей группы компаний.

Вне зависимости от внешних факторов, как и у любого предприятия, у нас существуют обязанности по выплате заработной платы, налоговых платежей и сборов в бюджет, платежей во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования), а также по выполнению обязательств перед нашими поставщиками и подрядчиками.

Арест счетов предприятий неизбежно приведет к невозможности выполнения обязательств перед поставщиками, выплаты заработной платы работникам заводов и соответствующих налоговых платежей. Конечный итог подобного положения вещей – остановка предприятий и увольнение сотрудников – пять тысяч семей могут остаться без средств к существованию. Это повлечет за собой рост социальной напряженности на территории Приморского края, Еврейской автономной области и Республики Саха (Якутия).

«Спасскцемент», «Якутцемент», Теплоозерский цементный завод, ВБЩЗ и ДСЗ являются основными поставщиками строительных материалов – цемента, клинкера, щебня, минерального порошка – в Дальневосточном регионе. Стройматериалы «Востокцемента» отгружались на крупнейшие объекты. Среди которых – космодром Восточный и Нижне-Бурейская ГЭС в Амурской области, Русский и Золотой мосты, судостроительный завод «Звезда», третья очередь угольного терминала «Восточный порт» в Приморском крае, на объекты алмазодобывающей и золотодобывающей промышленности в Якутии, ТЭЦ в Советской Гавани в Хабаровском крае, на стройки Сахалинской области и Забайкальского края.

Мы всегда выполняем свои обязательства по поставке продукции в срок и в соответствии с заявленными в договорах условиями как перед государственными объектами, так и перед конечными частными потребителями.

Уважаемые клиенты и партнеры, к сожалению, в случае остановки наших предприятий из-за ареста счетов мы не сможем обеспечить вас необходимыми строительными материалами. Мы осознаем, что это негативно скажется на вашем бизнесе и на всей строительной отрасли Дальнего Востока, и будем прилагать все усилия, чтобы не допустить этого. Но, осознавая масштаб проблемы, обязаны честно проинформировать вас о возможных негативных последствиях».

Игорь Пушкарев прокомментировал арест счетов «Востокцемента»

Игорь Пушкарев прокомментировал ситуацию с наложением Генпрокуратурой ареста на счета группы компаний «Востокцемент» в социальной сети Facebook:

«Да, теперь, как говорится, открылись истинные цели тех, кто стоит за моим делом, – сообщил Игорь Пушкарев. – Эта цель – захват бизнеса, который я создавал и которым руководил еще до избрания меня главой Владивостока.

Имеются ли юридические основания для подачи исков и наложения ареста на имущество и счета компаний ГК «Востокцемент», включая компании, деятельность которых не связана ни с Приморским краем, ни с Владивостоком? Названия некоторых компаний ни разу не упоминались в материалах нашего уголовного дела, а ведь именно этими материалами мотивирует подачу иска Генеральная прокуратура.

Никаких оснований ни для подачи иска, ни для наложения ареста не было и нет.

Арест на имущество и счета компаний ГК «Востокцемент» был наложен в рамках расследования уголовного дела в отношении неустановленных лиц, где нет ни обвиняемых, ни подозреваемых. Исковых заявлений в рамках данного дела также нет. Поэтому оснований для наложения ареста нет, так как арест может быть наложен только на имущество подозреваемых или обвиняемых и с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

Вы спросите: как это может быть? Я этот вопрос задавал своим защитникам. И их ответ такой: это полный юридический беспредел, нарушение всех существующих норм и правил. Я также спрашивал у адвокатов: возможно ли удовлетворение иска, поданного Генеральной прокуратурой? Их ответ – юридических оснований для удовлетворения иска нет. Единственное основание – рассмотрение иска в подконтрольном Генеральной прокуратуре суде. Поэтому Генеральная прокуратура и просит передать дело для рассмотрения в Тверской районный суд Москвы, очередной раз выразив недоверие всей судебной системе Приморского края и других регионов Российской Федерации.

Ну и последнее. В иске Генеральная прокуратура указывает сумму 3,2 млрд руб. как средства, полученные «Востокцементом» в результате якобы картельного сговора. Но за поставленные МУПу строительные материалы «Востокцемент» получил 1,5 млрд, а продукции поставлено было на 2,4 млрд, и оставшаяся задолженность в размере 962 млн руб в 2016 году была прощена.

В связи с этим вспомнились слова следователя Габдуллина, генерал-майора СК, которые он сказал мне на допросе в присутствии моих защитников: «Ни с теми курили трубку мира».

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ