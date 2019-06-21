Ребенок в Тверь, куклы – в дверь Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят продолжение известного мультфильма «История игрушек 4», классика мирового кино «Охотник на оленей», отечественная драма «Дылда», фантастика «Дитя роботов», мелодрама «Берлин, я люблю тебя», ужасы «Детские игры» и музыкальная драма «За мечтой».

«История игрушек 4» (6+)

Астронавт Базз, ковбой Вуди, пес Слинки, тиранозавр Рекс и вся команда игрушек снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям. С тех пор как Энди поступил в колледж, игрушки поселились в доме своей новой хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад. Первый день в детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с некоторыми из старых друзей, и даже романтической истории.

«Охотник на оленей» (18+)

История о трех американцах русского происхождения – их жизни до, во время и после войны во Вьетнаме.

Классика мирового кинематографа, фильм одновременно с «Апокалипсисом сегодня» открыл тему войны во Вьетнаме и ее трагических и травматических последствий. Картина получила пять «Оскаров», в том числе и в номинации «Лучший фильм». В главных ролях еще молодые Роберт Де Ниро, Кристофер Уокен и Мерил Стрип.

«Дылда» (16+)

История двух молодых женщин-фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь, когда и вокруг, и, главное, внутри них – руины.

Тоже фильм, на который стоит обратить внимание любителям серьезного кино. Картина была показана на фестивале в Каннах, получила два неглавных, но значительных приза: за режиссуру и приз кинокритиков.

«Дитя роботов» (16+)

После глобального катаклизма человечество вымирает. В подземном бункере автоматически активизируется аварийная программа и робот-гуманоид «Мать» выращивает из эмбриона человеческого ребенка. Девушка, воспитанная под бережным присмотром «Матери», никогда не видела ни поверхности Земли, ни других людей. Но однажды ее мир переворачивается, когда на пороге убежища появляется женщина с просьбой о помощи.

«Берлин, я люблю тебя» (16+)

Смешные, романтичные, драматичные, фантастические истории обычных людей переплетаются в большом городе – Берлине.

Сможет ли примирить светскую маму и совестливую дочь мальчик, не разговаривающий на их языке? Удастся ли старому ловеласу соблазнить очередную сногсшибательную красотку и почему она напоминает ему его собственную дочь? Чему ранним воскресным утром может научить подростка хмельной трансвестит? Получится ли у известного режиссера, уставшего от голливудских дрязг, снова обрести вкус к жизни? И, наконец, кого предпочтет влюбленный ипохондрик – эксцентричную девушку или… разговаривающий автомобиль?

«Детские игры» (18+)

Мать-одиночка Карен дарит своему сыну Энди куклу, о которой мечтают все дети. Однако вскоре становится ясно, что Энди достается больше, чем просто игрушка…

«За мечтой» (12+)

Вайолет выросла в маленьком городке и всегда мечтала о славе. Участие в национальном конкурсе – это шанс добиться всего. Как справиться с неуверенностью, страхом и победить?

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ