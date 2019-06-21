Власти соседнего края распродают дорогостоящее имущество В Хабаровске продлили срок приема заявок на участие в аукционе по продаже яхты «Виктория», сообщили в пресс-службе Хабаровского края.

«Потенциальные покупатели могут подать документы до 9 июля 2019 года. Затем торги пройдут в форме открытого аукциона на электронной площадке», – цитирует представителя региона агентство «Интерфакс».

Сейчас начальная цена шикарной яхты составляет 60,6 млн рублей.

Отмечается, что сроки приема заявок уже несколько раз переносились.

«В первый раз перенесли по причине отсутствия участников аукциона, а сейчас нам необходимо было продлить процедуру в связи с изменением в законодательстве. В случае если в этот раз не объявится ни одного участника, будет принято решение о снижении цены», – отметил министр имущественных отношений Хабаровского края.

Решение о продаже правительственной яхты «Виктория» принял губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в октябре 2018 года, практически сразу после вступления в должность. По информации портала DVhab.ru, «Виктория» находится на балансе региона еще со времен губернаторства Виктора Ишаева. За этот промежуток времени на ее содержание ушло несколько миллионов рублей.

Яхта произведена на Тайване в 2005 году по индивидуальным чертежам. С 2006 года находится в собственности правительства Хабаровского края. В основном судно использовалось в качестве площадки под встречи небольших официальных делегаций.

Автор: Отдел экономики «В»