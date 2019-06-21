Резидент ТОР «Михайловский»: сначала овощи. Потом цветы Компания «НК ЛОТОС» заявила о планах построить крупный тепличный комплекс в Михайловском районе, рассчитанный на выращивание до 25 тысяч тонн овощей в год, сообщили в пресс-службе края.

Ввод в эксплуатацию комплекса будет осуществляться в три этапа – по 10 тысяч гектаров теплиц ежегодно. Запуск первого этапа запланирован уже на четвертый квартал 2019 года.

«В течение трех лет предполагается построить тепличный комплекс с валовым сбором до 25 тысяч тонн овощей в год. Объем частных инвестиций составит более 4,5 миллиарда рублей», – отметил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Андрей Бронц.

Тепличное хозяйство будет располагать всей необходимой инфраструктурой – складами, лабораторией, транспортно-логистическим центром. Круглый год здесь будут выращивать экологически чистую продукцию – томаты, огурцы, зелень и салат. В перспективе развития компания планирует выращивать цветочную продукцию.

Автор: Отдел новостей «В»