Где в России самая дорогая и самая дешевая клубника Эксперты сервиса объявлений «Юла» изучили спрос на клубнику в традиционных точках торговли и выяснили, где продается самая дорогая и самая дешевая ягода.

Как сообщило РИА «Новости» в «Юле», в первой половине июня дороже всего клубника обходится сибирякам: в Тюмени килограмм стоит в среднем 600 рублей, в Иркутске – 540 рублей, а в Красноярске – 530 рублей. Далее за ними следуют Москва (460 рублей за килограмм) и Волгоград (340 рублей за килограмм). Самые приятные цены на юге: в Сочи за килограмм ягоды просят в среднем 130 рублей. Низкие цены также в Липецке, Воронеже и Санкт-Петербурге – по 170 рублей за килограмм.

По данным экспертов «В», во Владивостоке в минувшие выходные клубнику на одном из рынков, которые принято считать недорогими, клубнику продавали по 300 (увядшую) – 350 рублей (посвежее). Были сорта и дороже – 400–450 рублей. Продавцы уверяли, что ягода из Арсеньева, и прогнозировали, что в эти выходные ожидается массовый завоз урожая. Скорее всего, ягоду будут реализовывать еще дешевле, и хозяйкам уже можно будет брать килограммами на варенье и заморозку витаминного продукта на зиму.

Автор: Отдел экономики «В»