Самый высокий рост объемов авиаперевозок – на японском направлении Международный аэропорт Владивосток продолжает наращивать объемы пассажиропотока, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

За пять месяцев 2019 года аэропорт обслужил 1,073 млн человек – это на 22 % больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из них на внутренних авиалиниях была обслужена 561 тысяча человек, а на международных линиях – 512 тысяч.

Количество обслуженных пассажиров в мае 2019 года составило почти 249 тысяч человек, что превышает показатель предыдущего года на 24 %. Внутренний пассажиропоток составил более 132 тысяч пассажиров. Наибольший вклад в увеличение пассажиропотока аэропорта на внутренних направлениях обеспечили рейсы из Владивостока в Москву, Южно-Сахалинск и Новосибирск. На внутрикраевых направлениях количество обслуженных пассажиров по итогам прошедшего месяца увеличилось на 23 %.

Международный пассажиропоток в мае составил порядка 116 тысяч пассажиров. Основное увеличение на международных направлениях обеспечили рейсы из Владивостока в Республику Корея – пассажиропоток на южнокорейских направлениях увеличился на 46 % за счет рейсов в Пусан, Сеул и Муан.

На японском направлении отмечен высокий рост объемов перевозок – на 127 %, увеличено число рейсов в Токио, Саппоро и Осаку. На китайском направлении рост пассажиропотока на 22 % обеспечили рейсы в Пекин, Санью и Муданьцзян.

Автор: Отдел новостей «В »