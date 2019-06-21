Туризм добавил бюджету края почти 6 млрд рублей По объемам привлечения туристов Приморье остается абсолютным лидером Дальнего Востока, а по числу иностранных гостей входит в тройку наиболее посещаемых регионов России.

Накануне в Думе Владивостока прошло заседание рабочей группы по туризму, на котором депутаты, представители общественных организаций, туркомпаний, организаций, предоставляющих услуги такси, обсудили состояние туристской отрасли в регионе. Как сообщили в пресс-службе городской думы со ссылкой на информацию комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморского края, в прошлом году наш регион посетили 3,9 млн российских и 651 тысяча иностранных туристов. За год число зарубежных гостей увеличилось на 25 % – это абсолютный рекорд за последние 10 лет. Особый интерес к Приморью проявили жители Республики Корея: из 314 тысяч туристов этой страны, посетивших Россию в прошлом году, 222 тысячи выбрали именно наш край.

По итогам 2018 года оборот гостиниц, отелей, турбаз, хостелов и иных объектов размещения туристов в Приморье составил 18,7 млрд рублей, туроператоров – 6,7 млрд рублей. В итоге общий объем поступлений в бюджет от предприятий туристской отрасли – 4,3 млрд рублей. Вклад туриндустрии в валовой региональный продукт (ВРП) края составил порядка 2,9 %.

Рост туристского потока стимулирует развитие сопутствующего бизнеса – ресторанов, кафе, торговли, услуг транспорта и такси. Компании, работа которых связана с обслуживанием туристов, принесли в бюджеты разных уровней еще 1,6 млрд рублей налоговых поступлений.

«На заседании участники рабочей группы подняли такие актуальные вопросы, как повышение защиты интересов потребителей туристских услуг, обеспечение безопасности туристов, создание прозрачного и контролируемого рынка экскурсионных услуг в части классификации коллективных средств размещений туристов и аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, развития городской инфраструктуры, повышения качества услуг такси. Для их решения проводится соответствующая работа. В рамках реализации муниципальных программ выделяются средства на благоустройство общественных пространств, зон отдыха, озеленение города, улучшение работы городского общественного транспорта», – прокомментировал председатель Думы Владивостока Андрей Брик.

Автор: Отдел экономики «В»