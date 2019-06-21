Гектары стали бахчой и овощными грядками Натуральная продукция с дальневосточных гектаров становится бестселлером на рынках региона.

Житель села Вольно-Надеждинского Михаил Марков оформил на себя и членов семьи 11 дальневосточных гектаров. На этой земле разбили поля и выращивают уже третий год овощи и бахчевые. Своими планами по использованию бесплатных наделов Михаил поделился с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

«Три года назад, когда стартовала программа «Дальневосточный гектар», я решил вернуться из Москвы, где работал логистом. Было решено вместе с родителями взять землю и заняться сельским хозяйством – сегодня как никогда актуально производство натуральной продукции. Чем мы и занялись. Безусловно, агробизнес крайне зависим от погодных условий, но и это мы предусмотрели и планируем к завершению сезона заняться строительством всесезонных теплиц», – рассказал Михаил Марков.

По его словам, за первые два сезона было освоено 5 гектаров, в настоящее время обрабатывается уже 7 гектаров, а к концу текущего сезона будет освоен весь надел. Для обработки земли приобретены два трактора и вся необходимая механизация. К сезону на участок устанавливается мобильный домик, чтобы жить и работать на участке. Электроснабжение обеспечивается за счет солнечных панелей, но на перспективу Михаил планирует подключить участок к центральным коммуникациям.

«Главная фишка нашего проекта – полная экологичность и отсутствие химических удобрений. Те, кто пробовал нашу картошку, помидоры или арбузы, сразу чувствуют разницу и уже потом не хотят брать овощи в супермаркетах. Так что в реализации продукции особых проблем нет. Сегодня у нас есть точка на сельском рынке, а также ведутся продажи оптовым закупщикам, но я вижу хорошие перспективы по выходу на продажи в центре региона. Кроме того, мы планируем попробовать себя в переработке, в частности, в пик сезона производить различные напитки из арбузов и овощей», – поделился Михаил.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Приморье удерживает региональное лидерство по количеству выданных участков по программе «Дальневосточный гектар». На сегодняшний день в крае заключено 14955 договоров безвозмездного пользования.

Напомним, что в настоящее время программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России, а также участникам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока. Оформление участков проводится бесплатно – через Интернет с помощью федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.

Закон предполагает свободу выбора земельных наделов и видов использования земли. К примеру, можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства дачи или строительства индивидуального жилого дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров, подав коллективное заявление, для фермерского или рекреационного проекта, напомнили в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Автор: Отдел экономики «В»