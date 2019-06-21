Трудовую смену проведут на клумбах и в библиотеке В школах Владивостока стартовала первая смена ремонтных бригад. Как сообщили в пресс-службе мэрии, 508 подростков потрудятся на благо школ и заработают на карманные расходы.

Ребята с удовольствием работают в школьных бригадах. Они ухаживают за клумбами, благоустраивают пришкольные территории и трудятся в школьных библиотеках. Смена длится две недели с выходными по субботам и воскресеньям. Работают ученики по 4 часа в день – с 9 до 13 часов. За две недели работы в рембригаде школьник получит около 4 тысяч рублей, отмечают специалисты. Планируется, что за лето будет организовано три такие смены.

Также во Владивостоке работают пришкольные лагеря. Всего за лето в них отдохнут больше 10 тысяч детей.

Автор: Отдел новостей «В »