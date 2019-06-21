Двор станет таким, как мечтали Во Владивостоке подводят первые итоги реализации губернаторской программы «1000 дворов». По 35 адресам работы уже завершены. Еще по 11 ведется финальный этап – подрядчики готовят документы для сдачи выполненных работ, сообщили в пресс-службе мэрии.

Старший по дому № 12 на ул. Котельникова Евгений Мошко отмечает: дом был сдан в 1974 году, с тех пор придомовая дорога капитально не ремонтировалась ни разу.

«Когда нам предоставили выбор: детская площадка или асфальтирование, мы однозначно выбрали новый асфальт. Это нам нужнее. В выделенную сумму уложиться, правда, не удалось, но городская администрация добавила дополнительные средства. И теперь нам удастся сделать полное благоустройство со всеми нюансами, например, оформить парковочный карман», – рассказывает Евгений Мошко.

Сегодня рядом с пятиэтажкой № 12 на Котельникова работает техника. Рабочие сняли старый слой асфальта и старый бордюр.

Работы кипят и на Жигура, 42. Здесь жители также проголосовали за асфальтирование придомовой территории.

«Демонтировали старый асфальт, установили новый бордюр, расширили парковочные карманы», – перечислил представитель компании-подрядчика Дмитрий Шульженко. По его словам, при наступлении благоприятных погодных условий рабочие приступят к укладке нового асфальта. Он заверил, что все пожелания жителей обязательно учитываются.

«Люди благодарны, что наконец-то наш двор станет таким, как мечтали», – делится эмоциями старшая по дому Валентина Синчук.

Как уже писал «В», благоустройство ведется в рамках губернаторской программы «1000 дворов». Для участия в ней приморцы собирали подписи и подавали заявки. По программе можно было выбрать вид работ. Это могло быть асфальтирование или же установка детских или спортивных комплексов. По итогам приема заявок победителями проекта стали жители 317 домов Владивостока, представителям которых вручили сертификаты. Как отмечают специалисты, по каждому адресу, где жильцы проголосовали за асфальтирование, были направлены субсидии свыше одного миллиона рублей. Однако не всегда получается уложиться в выделенную сумму. Чтобы благоустройство было комплексным, а асфальтирование не прерывалось на середине придомовой дороги, по распоряжению Олега Гуменюка были изысканы дополнительные средства в размере 20 миллионов рублей.

Автор: Отдел новостей «В»