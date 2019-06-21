В приморской столице дети-сироты получают квартиры Глава Владивостока вручил ключи от двухкомнатной квартиры Оксане и Роману Усенко. Они стали первыми, кому муниципалитет приобрел жилье по программе предоставления квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Теперь семья, в которой подрастают двое маленьких детей, не будет ютиться в съемном жилье, а справит новоселье в одной из многоэтажек поселка Трудовое.

Автобусная остановка – в трех минутах ходьбы, в такой же доступности школа и детский сад. Детская поликлиника – в 500 метрах, больница – в полутора километрах. Именно такие условия проживания теперь у семьи Усенко.

«Поздравляю вас с замечательным событием в вашей жизни, – обратился к новоселам, вручая ключи от квартиры, Олег Гуменюк. – Знаю, с каким нетерпением вы ждали этот день. Уверен, что в новой квартире вам будет тепло, уютно, радостно. Очень хочется верить, что и вы, и ваши дети останетесь жить во Владивостоке».

Также глава города вручил новоселам сертификат на приобретение бытовой техники и памятный подарок.

«Нам на выбор предложили три квартиры, мы остановились на этой», – говорит 24-летняя Оксана Усенко, которая и имела право на получение квартиры от государства. – «Здесь и детский сад рядом, и школа, куда скоро пойдут дети. Очень нравится этот район. Хочется пожелать остальным участникам программы, тем, кто только в ожидании квартиры, терпения. Государство обязательно поможет, и они будут радоваться своему жилью так, как сегодня радуемся мы».

Как уже писал «В», в этом году полномочия по приобретению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, перешли от краевой администрации муниципалитетам. Этим летом власти Владивостока планируют выдать по программе еще 22 квартиры. На эти цели из краевого бюджета выделено более 80 миллионов рублей. Согласно нормативам приобретаемое жилье не может быть меньше 30 квадратных метров. Стоимость одной квартиры составляет около 3,5 млн рублей.

Автор: Отдел новостей «В »