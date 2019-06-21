Джип не справился с бездорожьем Во Владивостоке госинспектора проводят проверку по факту опрокидывания автомобиля с сопки Холодильник.

Сообщение об автопроисшествии в полицию города поступило в минувшую среду около 13.30.

На место происшествия прибыл наряд сотрудников ГИБДД и скорая медицинская помощь. Было установлено, что водитель автомашины «Митсубиси-Паджеро», местный житель 1981 года рождения, двигался по бездорожью в лесополосе в районе сопки Холодильник. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, в результате чего джип перевернулся и обрушился с горы.

В результате происшествия пострадал водитель внедорожника. Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, мужчина с травмами различной тяжести доставлен в реанимацию. Пассажирке 1990 года рождения оказана медицинская помощь. От госпитализации женщина отказалась.

По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Автор: Отдел новостей «В»