Оштрафованы компании, участвующие в отлове косаток Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал ООО «Сочинский дельфинарий» на 37,6 млн рублей за нарушение правил рыболовства. Эта компания входила в число тех, кто занимался отловом косаток и белух, содержащихся в вольерах в бухте Средней в Приморье. Как постановил суд, Сочинский дельфинарий выловил с нарушениями двух косаток, сообщает РИА «Новости».

Региональное пограничное управление ФСБ направило в суд документы по административным делам в отношении четырех компаний. По информации РИА «Новости», суд назначил одной из них – ООО «Белый кит» – штраф в 28 млн рублей, ООО «Океанариум ДВ» – 56,4 млн рублей. Рассмотрение дела в отношении ООО «Афалина» продолжится 24 июня.

Среди вмененных компаниям нарушений – несоответствие используемых орудий лова, типа судов, конструкций для транспортировки косаток, места лова. Также отмечено, что на судах не было ветеринарного врача. Компании намерены оспаривать решение суда.

Напомним, что в бухте Средней под Находкой, которую прозвали «китовой тюрьмой», содержали 90 белух и 11 косаток, предположительно отловленных для продажи в Китай. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

Президент РФ Владимир Путин еще в феврале дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в вольерах под Находкой. Этим вопросом занимается Контрольное управление администрации президента РФ.

Автор: Отдел новостей «В»