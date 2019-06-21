Ситуацию с экспортом морепродуктов обсудят во Владивостоке Международный конгресс рыбаков в 14-й раз пройдет в столице ДФО с 3 по 4 октября, сообщили в пресс-службе региона.

По словам директора краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Сергея Наставшева, ожидается, что в этом году в конгрессе примут участие более 700 человек.

«Пока на сегодня интерес к конгрессу проявили почти 200 участников, среди которых представители Республики Корея, Японии, Китая и Дании», – уточнил он.

Пленарное заседание и круглые столы пройдут в здании администрации Приморья.

«Предлагается обсудить пути повышения эффективности российского рыбного экспорта», – добавили организаторы.

Отметим, что Международный конгресс рыбаков – отраслевая коммуникационная площадка, где обсуждаются и решаются вопросы мировой рыбохозяйственной повестки. Основные положения итоговых резолюций конгресса учитываются при формировании государственной политики России в области рыболовства, охраны водных биоресурсов, судостроения, судоходства, развития береговой инфраструктуры.

Автор: Отдел экономики «В»