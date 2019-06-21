Не вывозят мусор? Звони на горячую линию В Приморье запущен региональный сегмент информационной системы «Российский экологический радар», сообщили в пресс-службе края.

Любой желающий может обратиться на горячую линию по круглосуточному телефону 8 (800) 600-90-08 или на сайт по вопросам сбора и переработки отходов, сообщить о нарушениях в этой сфере, приложив фото или видео.

В департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам пояснили, что специалисты проверяют обращения и отправляют региональному оператору для реагирования.

По мнению врио вице-губернатора Приморья Елены Пархоменко, создание подобного ресурса поможет отслеживать и анализировать ситуацию с бытовыми отходами в городах и районах края.

«Особенно это важно в преддверии перехода региона на новую систему обращения с отходами, которая будет запущена со следующего года. Нам необходима действенная обратная связь с населением независимо от того, проживает человек в крупном городе или отдаленном селе», – подчеркнула замглавы региона.

Автор: Отдел новостей «В»