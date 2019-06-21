Досрочная пенсия для тех, кто много трудился В Приморье с начала года 52 человека вышли на досрочную пенсию в связи с большим трудовым стажем. Среди них 40 женщин и 12 мужчин, жителей краевого центра – 22 человека, 7 человек – в Уссурийске, по 5 – в Арсеньеве и Артеме, в остальных городах и районах – по 1–2 человека, сообщили в пресс-службе краевого Отделения ПФР.

Напомним, что с 2019 года действует новое правовое основание для досрочного выхода на страховую пенсию по старости. Для этого гражданам необходимо иметь длительный страховой стаж: для мужчин – не менее 42 лет, для женщин – 37 лет. Эта норма позволяет выйти на пенсию на два года раньше нового пенсионного возраста, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. В стаж, дающий право на досрочную пенсию, включаются только периоды работы и другой деятельности, за которые уплачивались страховые взносы в ПФР, а также периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию при временной нетрудоспособности (больничные). Время ухода за ребенком и служба в армии в длительный страховой стаж не включаются.

Обратиться с заявлением о назначении пенсии можно в клиентскую службу территориального органа ПФР, в МФЦ или воспользоваться личным кабинетом на официальном сайте ПФР.

Автор: Отдел новостей «В»