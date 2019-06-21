Крышу горевшего дома отремонтируют за счет городской казны В среду, 19 июня, около 15 часов на пульт пожарной охраны Владивостока поступило сообщение о пожаре в многоквартирном пятиэтажном здании на улице Крыгина – горела крыша и одна из квартир на 5-м этаже дома.

Прибыв на место происшествия через 7 минут, огнеборцы приступили к тушению. Жильцов дома пришлось эвакуировать. По информации пресс-службы приморского главка МЧС РФ, чтобы полностью ликвидировать пожар в многоэтажке, потребовалось почти два с половиной часа. Общая площадь возгорания составила 300 кв. метров. Пострадавших нет. Всего при тушении было задействовано 40 человек и 11 единиц техники.

Между тем, как сообщили в пресс-службе мэрии, глава Владивостока Олег Гуменюк распорядился отремонтировать крышу горевшего дома на Крыгина, 74 за бюджетные деньги. Мэр прибыл на место происшествия вместе с пожарными и пообщался с пострадавшими. По словам главы города, уже в ближайшее время будет посчитана стоимость работ и определен подрядчик. Сгоревшие завалы на крыше будут разбирать сотрудники управляющей компании. Электрику в доме поручено проверить работникам МУП «ВПЭС». Всем пострадавшим предложено временно разместиться в школе № 39.

Автор: Отдел новостей «В»